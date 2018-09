Ett år etter Las Vegas-massakren vet man fortsatt ikke hvorfor Stephen Paddock drepte 58 personer

Hverken politiet i Las Vegas, psykologer eller andre eksperter har klart å finne motivet bak Las Vegas-massakren. Det har nå gått ett år siden den dødeligste masseskytingen i USAs moderne historie. Hva drev en velrenommert 64 år gammel gambler til å drepe 58 personer under en countryfestival i USAs gamblinghovedstad?

I ti måneder etterforsket politiet saken, da etterforskningen ble avsluttet hadde man fortsatt ikke klart å svare på hva som drev Paddock. Mangelen på motiv har forbløffet mange, alt fra FBI-direktøren til eksperter.

Eksperter finner som oftest bakgrunnen for masseskytinger, skriver The Wall Street Journal. Ofte skyldes det sinne mot kolleger eller medstudenter, terrorisme eller mental helse. I lys av at man ikke har maktet å finne hva som drev gjerningsmannen i Las Vegas har det dukket opp flere hypoteser rundt hva som drev gjerningsmannen.

Tidligere FBI-profilerer: – Merkelig og utfordrende

– Denne saken forvirrer folk, noe som er skremmende. De sakene som ikke har noe svar er ofte de mest bekymringsfulle tilfellene, sier J. Reid Meloy, som er rettsmedisinsk psykolog og professor i klinisk psykologi ved University of California.

Etter skytemassakren 1. oktober 2017 har Paddocks nærmeste familie, ekskone, lege og ansatte ved hotellet MGM blitt intervjuet, i et forsøk på å finne motivet. Politiet og andre eksperter har saumfart datamaskiner, telefoner og internetthistorikken til 64-åringen. Han etterlot seg ikke et manifest eller selvmordsbrev. Paddock var ikke tilknyttet noen terroristgrupper, og han hadde ingen psykiske problemer som kunne forklare handlingene hans.

– Vi skulle ønske vi visste mer. Men siden det er så lite data, så blir det bare spekulasjoner, sier psykolog John Nicoletti.

De var de første som entret drapsmannens hotellrom. Slik opplevde politimennene Las Vegas-massakren.

TT / NTB scanpix

Håper FBI kan hjelpe

Samtidig som lokalt politi og psykologer ikke har lykkes med å finne motivet bak masseskytingen, har FBIs eksperter på profilering arbeidet med en annen rapport om Paddock. Det er forventet at den vil bli offentliggjort snart. Den skal inneholde en psykologisk profil av gjerningsmannen.

Men i et radiointervju i sommer gikk FBI ut for å dempe forventningene. Det er nemlig ikke sikkert rapporten vil slå fast et motiv.

– FBIs vurdering vil kunne gi ytterligere innsikt i Paddocks personlighet og hva som motiverte ham, men jeg vet ikke om de klarer å gi et endelig svar, sa politietterforsker Jerry MacDonald til nyhetsbyrået AP i august.

– Dette er en merkelig og utfordrende sak. På mange måter var Paddock en outsider, sier tidligere FBI-profilerer Mary Ellen O’Toole.

Helt fra begynnelsen har Paddock skilt seg ut fra en del andre masseskyttere. De er som oftest yngre menn som oppfatter at de har stor motgang, ifølge en ny FBI-studie av 63 massedrapsmenn som har brukt skytevåpen. Fire av fem viste urovekkende adferd før angrepet, blant annet ved å fortelle andre om planene i sosiale medier eller direkte til bekjente.

TT / NTB scanpix

Nye teorier

Det er ikke bare politiet som har forsøkt å finne et motiv for angrepet. Russell Palarea, president for trusselvurderingsfirmaet Operational Psychology Services, har kommet med sin egen teori.

Han mener Paddocks motiv var å drepe så mange som mulig. Dette ble forsterket da politiet opplyste at 64-åringen hadde vurdert andre rom med høyere utsikt over konsertområdet, sier han til The Wall Street Journal.

– Noen mennesker dreper for å bli beryktet, og det er det han gjorde, sier Palarea.

Meloy fra University of California mener det hele kan stamme tilbake fra en psykologisk undersøkelse av Paddocks far, Benjamin Hoskins Paddock, en bankrøver og svindler. Faren ble diagnostisert som en sosiopat.

Narsissist og einstøing

En måned før skytemassakren i Las Vegas hadde Paddocks bankkonto minsket drastisk, fra 2,1 millioner dollar til 530.000 dollar i løpet av to år, skriver Los Angeles Times.

Ifølge Las Vegas-politiets 187 sider lange rapport var Paddock en narsissist og einstøing. I perioden før skytemassakren ble han stadig mer distansert fra den eneste personen han tilsynelatende var nær, kjæresten Marilou Danley.

Ifølge Danley var det rundt 2015 Paddock begynte å forandre seg. Han gikk fra å være romantisk og vise mye kjærlighet til å bli mer fraværende og unnvikende. Han sluttet å klemme henne og kysse henne. Han klaget over å ha vondt i hodet.

John Raoux / TT / NTB scanpix

Stephen Paddocks bror, Eric, ble også intervjuet av politiet i Las Vegas. Han hadde planlagt å drepe flest mulig, fordi han ville ønsket å være kjent som den som drepte flest. Han ønsket alltid å være kjent som den beste og kjent av alle, skal broren ha fortalt etterforskerne.

I månedene før skytemassakren skal Paddock ha blitt besatt av våpen og stadig mer ustabil, ifølge politirapporten. Etter å ha gjennomført flere intervjuer med legen til 64-åringen, konkluderte politiet med at han hadde et «urolig sinn», men at adferden hans ikke var foruroligende.