Obama går tungt inn i valgkampen. Ikke sikkert det er dårlig nytt for Trump.

Onsdag ettermiddag går USAs tidligere president Barack Obama på scenen hos Oslo Business Forum på Skjetten nord for Oslo. Der skal han snakke for 3000 personer om ledelse, teknologi og bærekraft. For 5000–9000 kroner får man lytte til Obama, for 32.000 kroner får man være med på gruppebilde. Dagen etter er Obama trekkplaster på et lignende arrangement i Helsinki.

Disse opptredenene er likevel bare et avbrekk fra høstens store politiske kamp: Mellomvalgene i USA den 6. november.

Angrep Trump

Obama har nemlig denne måneden for alvor tatt omstart på sitt politiske engasjement. Ekspresidenten har allerede deltatt en rekke kampanjemøter, og eksførstedame Michelle Obama holder denne uken taler for organisasjonen When we all vote.

7. september gikk startskuddet for da Obama angrep sin etterfølger. Han sa blant annet at Trump er et symptom på den dype splittelsen i det amerikanske samfunnet.

To unntak

De fleste målinger tyder på at Det republikanske partiet beholder flertallet i USAs senat i valget 6. november. Derimot risikerer Trumps parti å miste kontrollen over Representantenes hus. Statistikkguruen Nate Silver gir demokratene for øyeblikket hele 80 prosent sjanse til å vinne tilbake «Huset».

I alle valg siden den annen verdenskrig unntatt to har presidentens parti tapt mandater i Representantenes hus i mellomvalg. Unntakene er 1998 og 2002 da henholdsvis Bill Clinton og George W. Bush, ifølge Gallup, var rekordpopulære.

Dårlig rykte

Det største valgnederlaget står Obama for. I 2010 – to år etter at han selv ble valgt første gang – tapte partiet 63 mandater i Representantene hus. Det er etterkrigsrekord. USA var preget av finanskrisen, og bare 45 prosent av befolkningen mente presidenten gjorde en god jobb. I 2014 var nederlaget mindre, men fremdeles mistet Obama 13 mandater.

Dermed har Obama fått et slags rykte på seg om at han ikke vinner valg for andre kandidater. På republikansk side jubler de tilsynelatende for tanken om at Obama melder seg på i valgkampen.

Trump jr.: Vår beste selger

– Han er utvilsomt vår beste selger, har en begeistret Donald Trump jr. sagt til en radiostasjon.

Da Obama før helgen besøkte Pennsylvania, sa den republikanske kandidaten Lou Barletta til Associated Press at Obama vil fyre opp «demokratiske velgere i arbeiderklassen som fryktet for jobben under Obama og stemte på Trump».

– Dette er perfekt for oss, sa Barletta.

Visepresident Mike Pence holdt møte i helgen og gikk da til frontalangrep på Obama. På et tidspunkt snakket han liksom direkte til ekspresidenten:

– Økonomien går så det griner, men ikke på grunn av din politikk. Det gjør den fordi vi fra dag én har reversert din regjerings politikk, sa Pence.

Matt Rourke / AP/NTB scanpix

Trekker folkemengder

Mange demokrater er imidlertid glade for å få Obama på laget. Ekspresidenten trekker store folkemengder til arrangementene deres. Dette hjelper i sin tur partiet med å samle inn penger og få på plass en sterk lokal valgkamporganisasjon. Sentralt selger demokratene også i år et par Obama-effekter, blant annet en «Takk, Obama» T-skjorte med en profiltegning av ham. Andre effekter har teksten «Jeg elsker Obamacare», helsereformen som republikanerne vingeklipper.

Opptrer taktisk

En Obama-rådgiver sier likevel underhånden til AP at Obama er klar over sitt svake rulleblad i mellomvalg og at han risikerer å bidra til økt engasjement hos republikanske velgere. Obama vil derfor se taktisk på hvert enkelt valg for å avgjøre hvordan han best kan støtte kandidatene.

Da demokraten Doug Jones tidligere i år vant et suppleringsvalg i Alabama, dro ekspresidenten ikke til den tradisjonelt republikanske delstaten. I stedet spilte han inn et lydopptak til bruk i telefonsamtaler med velgere.