Pakistan kaster ut bistandsorganisasjoner

En av organisasjonene som er rammet, ActionAid, sier til BBC at avgjørelsen er en del av en «de eskalerende angrepene mot sivilsamfunnet i Pakistan».

Det pakistanske innenriksdepartementet vil ikke kommentere saken, men i et brev til ActionAid skriver de at organisasjonen kan søke om ny registrering om seks måneder.

Pakistans etterretningstjenester har de siste årene vært kritiske til ikke-statlige organisasjoner. I 2011 viste det seg at CIA forsøkte å spore Osama bin Laden i Pakistan under dekke av å drive et falsk vaksineringsprogram i landet.