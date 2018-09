Den svenske avisen Aftonbladet har i en serie artikler gransket reiseregningene til medlemmene av Riksdagen. Der kommer det frem at det offentlige har fått betale utgifter som fremstår som private.

De aller fleste avsløringene handler om mindre beløp, men for noen har det likevel fått konsekvenser.

Tok familien med til Roma

Riksdagspolitikeren Caroline Szyber forlot sentralstyret i Kristdemokraterna denne uken på grunn av avsløringene. Politiet er koblet inn og skal undersøke om det kan ha skjedd noen ulovlig.

Hun hadde for eksempel tatt med familien til Roma da hun skulle følge den italienske valgkampen, men hun hadde ikke trukket fra hotellutgifter for familien. 2370 kroner skulle vært trukket fra, ifølge Aftonbladet. Det samme skal ha skjedd ved flere turer, som da hun og mannen var i et bryllup på vestkysten av Sverige og krevde både kjøregodtgjørelse, refusjon for hotellopphold og bevertning.

– Jeg har aldri hatt til hensikt å lure noen eller sko meg på skattebetalerne. Men mine handlinger har vært slurvete og ugjennomtenkte, skriver hun i et blogginnlegg der hun beklager og sier hun vil betale tilbake totalkostnaden for de tre reisene, 35 000 kroner, selv om hun sier at hun også jobbet på turene.

Det er lov å ta med familiemedlemmer på tjenestereiser, men ifølge regelverket skal man da betale en viss del av hotellutgiften.

Roel Timmermans/Shutterstock

Konferanse eller fest?

Sverigedemokraternas skolepolitiske talsmann Stefan Jakobsson og samboeren var invitert til partileder Jimmie Åkesson og konas «glitterfest» i Åkesson hjemby Sölvesborg. «For å lyse opp i vintermørket, inviterer vi til en sprakende, glitrende kveld i gode venners lag», sto det i invitasjonen. Likevel sendt Jakobsson inn reiseregning for seg og kona for «konferanse», ifølge Aftonbladet.

Samme politiker har kjørt taxi for 330.000 kroner siden 2014, mange av turene var private og gjaldt transport til nattklubber, bryllup, fester, ishockeykamper og eget hjem. Det siste skjedde selv om Jakobsson hadde fått årskort med jernbanen. Politikeren forsvarte også den store taxibruken med at det hadde skjedd mye negativt i Stockholm, og at han foretrakk å bruke taxi. Han trakk seg som kandidat rett før valget 9. september.

Moderaterna-politikeren Michael Svensson valgte også å forlate politikken etter avsløringene av rot med reiseregninger. Ingen fikk utbetalt mer i kjøregodtgjørelse i forrige riksdagsperiode, i alt 378.000 kroner. Men Aftonbladets granskning viste at han også hadde fått godtgjørelse for kjøreturer i Sverige da han selv var utenlands.

Bonus-granskning

Avisens granskning har også omfattet bruk av bonuspoeng. Regelverket i Riksdagen slår fast at bonuspoeng som opptjenes på tjenestereise, skal brukes på nye tjenestereiser. Men bare et fåtall av dem som reiser mest på Riksdagens regning, ville fortelle Aftonbladet hva de hadde brukt poengene sine til. En Moderaterna-politiker som hadde brukt poengene til å oppgradere familiens Florida-tur slik at de fikk bedre seter på flyet, valgte å beklage.

– Ikke store beløp

Statsvitenskap-professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet tror ikke at avsløringene vil skade partiene selv om det kan få konsekvenser for enkeltpolitikere. Og det er vanskelig å måle hvilken betydning det har for tilliten til politikere. Hinnfors peker på at det er små beløp.

– De politiske partiene må ha representanter som følger reglene. Men samtidig tror jeg det mangler en forståelse for hvor komplisert virkeligheten er for politikere på toppnivå. De får utrolig lite sekretærhjelp. Og med all reisingen de har, der privatliv og arbeidsliv kan gå i hop, kan det blir vanskelig å holde orden på alt, sier Hinnfors.