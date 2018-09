Avis: Danske Banks hvitvaskingssak kan være større enn antatt

Til nå har ikke noe beløp i forbindelse med hvitvaskingsskandalen i Estland vært kjent. Ifølge Financial Times , som har sett utkastet, dreier det seg om 192 milliarder danske kroner, som med dagens kurs tilsvarer 250 milliarder norske kroner.

– Dette er et utrolig beløp for en såpass liten filial, uttaler en kilde overfor avisen.

– Man kan ikke ha et slikt beløp flytende gjennom banken uten at det stilles spørsmål, sier den ikke navngitte kilden.

Bekrefter ikke

Rapporten er bestilt av Danske Bank og utarbeidet av konsulentfirmaet Promonto Financial. Ifølge avisen ble beløpet plassert i Danske Banks estiske filial i 2013 av utlendinger. Hvitvaskingsskandalen som banken er involvert i, varte fra 2007 til 2015.

Financial Times opplyser ikke om det mistenkes at hele eller deler av beløpet som passerte gjennom filialen i Estland, hadde med lyssky operasjoner å gjøre.

Danske Bank vil ikke bekrefte at avisens opplysninger er korrekte.

– Vi tar saken svært alvorlig, og jeg mener at det er i alles interesse at konklusjonene baseres på bekreftede og fullstendige fakta, sier styreformann Ole Andersen.

– Undersøkelsene er i ferd med å bli avsluttet, og vi ser fram til å offentliggjøre konklusjonene, sier han videre.

Snart konklusjon

Rapporten skal offentliggjøres senere denne måneden. Danske Bank henviser NTB til sine nettsider der de legger ut nytt om etterforskningen.

Det var i mars i fjor at Berlingske Business først skrev at 140 milliarder kroner i svarte penger ble ført ut av Russland for å hvitvaskes i europeiske banker, blant dem via Danske Banks estiske filial. Danske Bank har innrømmet at banken ikke har hatt god nok kontroll.