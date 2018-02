Verdens eldste isbjørn i fangenskap er død

Coldilocks led av en rekke aldersrelaterte helseproblemer, blant annet med nyrene og synet. Men besøkende i dyreparken har ikke merket noe av det, siden isbjørnen så ut til å kose seg idet hun hver morgen hadde som rutine å dra med seg leketøy ut i vannet.

Isbjørntreff i Sibir: Her var det mange isbjørner her!

– Hun var et virkelig flott dyr, sier veterinær Keith Hinshaw i Philadelphia Zoo.

Han viser til at Coldilocks med sine 37 år langt overgikk gjennomsnittsalderen på 23 år for isbjørner.

AP / NTB scanpix

Det var for en ukes tides tid siden at isbjørnens helse plutselig endret seg. Hun mistet appetitten og aktivitetsnivået falt. Undersøkelser viste at hun hadde mulige lever- og ryggradsproblemer i tillegg til problemer med nyrer og øyne.

Dyreparkens leder Andy Baker sier Coldilocks brakte oppmerksomhet rundt hvordan klimaendringer berører isbjørner. Hun vil bli dypt savnet, sier han.

Coldilocks ble født 13. desember 1980 i Seneca Park Zoo i New York. Året etter flyttet hun til Philadelphia Zoo, der hun i fjor fikk feire sin siste bursdag med en kake fylt med peanøttsmør, honning, rosiner og fisk.