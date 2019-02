Storbritannia vil nekte kinesiske selskaper 5G-utbygging

Den kinesiske IT-giganten Huawei er ett av en håndfull selskaper som har utviklet den neste generasjonen mobilnett, kjent om 5G. Men en rekke britiske ministre frykter at Huaweis innflytelse på kritisk infrastruktur kan gå på bekostning av den nasjonale sikkerheten, skriver The Sun.

Regjeringen ønsker derfor å fremme et lovforslag i Parlamentet om å forby alle kinesiske selskaper, som Huawei, å bygge ut «viktige strategiske» teknologiske prosjekter i fremtiden, får avisen opplyst fra kilder i den britiske regjeringen.

– Vi har et valg om vi skal ha teknologisk samarbeid med USA eller med Kina. Det går ikke an å ha det med begge, sier en høyt plassert kilde i den britiske regjeringen.

Huawei er blitt anklaget for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning. Også her til lands har selskapet vært et tema. Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la frem sin åpne trusselvurdering mandag, advarte PST-sjef Benedicte Bjørndal mot Huawei. PST har tidligere sagt at det er problematisk dersom 5G-nettet i Norge blir bygget ut av dem.