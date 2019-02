Moteskaperen Karl Lagerfeld (85) er død

Moteverdenen er i sorg, melder det franske magasinet Closer.

Den kjente moteskaperen døde tirsdag morgen på et sykehus i Paris, hvor han hadde blitt innlagt kvelden før. Helsen til moteskaperen skal ha vært dårlig de siste ukene, og 22. januar var han for første gang i sin lange karriere ikke tilstede under motevisningen til motehuset Chanel, som han ledet og designet for i en årrekke og fram til sin død.

Lagerfeldt ble født 10. september 1933 i Hamburg og regnes som en av de mest innflytelsesrike motedesignerne i det. 20. århundret.