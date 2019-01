Det skriver Svenska Dagbladet.

Bakgrunnen er at Tesla oppdaterer bilenes sikkerhetssystem trådløst via nettet, utenfor myndighetens kontroll.

– I lovverket har vi en klausul som gjør at Sverige skal stoppe salget av Tesla-biler i et halvt år hvis det foreligger en alvorlig sikkerhetsrisiko, sier Anders Gunneriusson i den svenske Transportstyrelsen til SVD.

Bilen det gjelder er Teslas Modell S, som kom på markedet i 2012. I 2015 ble bilen, ifølge SVD, utstyrt med en slags autopilot-teknologi. Via en programvareoppdatering over nettet kan bilen bli mer selvkjørende.

Avisen skriver at Tesla S er utstyrt med en svært avansert programvare som styres av blant annet åtte 360-graders kameraer, tolv sensorer og en radar. I tillegg er bilene utstyrt med en rekke andre «hvilende» funksjoner som kan iverksettes gjennom oppdatering av bilens software. Dette kan gjøre bilen mer selvkjørende.

Flere ulykker

I dag må alle nye biler gjennom en spesiell sikkerhetstest før de kan bli solgt på det europeiske markedet.

Om et land imidlertid mener at en bilprodusent utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko kan man forby salg av denne biltypen i påvente av ytterligere utredninger. Og det er denne klausulen svenskene nå vurderer å benytte seg av, skriver SVD. Svenskene mener Tesla unngår regelverket ved at de foretar programvareoppdateringer trådløst over nettet.

På Youtube skal det ifølge avisen versere flere eksempler på ulykker hvor selvkjørende Tesla-modeller er innblandet. En reporter skal også ha tatt kontakt med den svenske Transportstyrelsen etter at vedkommende hadde vært innblandet i en ulykke med en selvkjørende Tesla.

– Vi synes ikke at Teslabilene fungerte i henhold til typegodkjennelsen fra Nederland. Vi synes godkjennelsen som ble gitt strider mot lovverket, sier Gunneriussen til SVD.

Kan få store følger

Den svenske transportstyrelsen har nå sendt et brev til den europeiske typegodkjenningsmyndigheten RDW i Nederland, som har godkjent Tesla-bilene for det Europeiske markedet. Her skriver de svenske myndighetene at de ikke finner å kunne godkjenne det systemet som Tesla benytter seg av i sine biler.

Skulle svenskene gjøre alvor bak sine trusler vil det kunne få store konsekvenser for Tesla i Sverige. Den amerikanske bilprodusenten slipper sin nye Model 3 på det svenske markedet i juni, med salgsstart nå i februar.

I et tilsvar til avisen skriver informasjonssjef Maria Lantz i Tesla Motors i Sverige at alle deres programvareoppdateringer er i tråd med EUs krav til typegodkjennelse.

– Tesla understreker at alle oppdateringer som introduseres i Europa harmonerer med samtlige EUs til typegodkjennelse, skriver Lantz.

Samtidig pågår det nå et reguleringsarbeid i EU-kommisjonen og i FN-organet WP29, med tanke på å kunne kontrollere bilprodusentenes bruk av oppdatering av bilenes programvare via FOTA – Firmware Over the Air Update. WP29 er ansvarlig for typegodkjennelser av alle kjøretøy. Alle de store bilprodusentene er underlagt dette gjennom bransjeorganisasjonen Oica, med unntak av Tesla.