De siste asylbarna forlater Nauru

Australia har lenge drevet en streng og omstridt asylpraksis, der asylsøkere har blitt plassert i mottak eller leirer i den lille stillehavsnasjonen Nauru eller på øya Manus, som tilhører Papua New Guinea.

Da dagens regjering kom til makten i Australia i 2013, satt over 200 barn i disse leirene. 109 av dem var der fortsatt da Scott Morrison ble statsminister for et halvt år siden. Søndag skriver The Guardian at de siste fire barna på Nauru skal overføres til USA sammen med familiene sine.

– Vi har fått alle barna som den forrige regjeringen plasserte i de lukkede mottakene ut, og vi har stengt alle leirene den regjeringen opprettet, sier Morrison og innvandringsminister David Coleman i en felles uttalelse.

Lederen for De Grønne, Richard Di Natale, gleder seg over nyheten, men sier den kommer altfor sent.

– Disse barna har vansmektet i flere år. De kommer til å ha behov for psykologisk hjelp i mange år fremover, sier han til Sky News.

Over 1.000 asylsøkere sitter fortsatt på øyene ute å vite hvilken skjebne som venter dem.