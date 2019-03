24. juni i fjor skulle være en gledens dag for landets kvinner. Saudi-Arabia hadde frem til da vært det eneste landet i verden hvor kvinner ikke fikk lov til å kjøre bil.

Landets nyhetsbyrå viste frem bilder av jublende kvinner som endelig fikk sette seg bak rattet og ikke lenger var avhengig av en mannlig slektning eller sjåfør.

Hamad I Mohammed, Reuters / NTB scanpix

Bismak

Men lovendring kom med en bitter ettersmak for landets forkjempere for kvinners rettigheter.

Kun en måned før opphevingen, ble noen av landets mest profilerte menneskerettighetsaktivister arrestert.

Nå vil myndighetene starte en rettsprosess mot dem, melder det statskontrollerte nyhetsbyrået Saudi Press Agence fredag.

«Påtalemyndigheten vil meddele at den har konkludert i sin etterforskning og forberedt tiltalene og vil overføre dem til de rettmessige domstolene», står det i meldingen.

Den korte uttalelsen sier ikke når rettssakene skal holdes eller noe mer om hva de anklages for.

– Burde blitt løslatt

Et titall kvinner ble pågrepet i mai i fjor, måneden før forbudet mot å la kvinner kjøre bil ble opphevet. Mange av kvinnene er anklaget for å undergrave rikets sikkerhet og gi støtte til statens fiender. Noen av kvinnene er løslatt, men flere sitter fortsatt fengslet, ifølge NTB.

Blant aktivistene som fremdeles sitter fengslet er Aziza al-Yousef, en pensjonert professor ved King Saud Universitetet i Riyadh, og Loujain al-Hathloul.

Sistnevnte satt også mer enn 70 dager i fengsel i 2014 da hun forsøkte å kjøre fra De forente arabiske emirater til Saudi-Arabia.

– Disse aktivitetene har bare drevet fredelig aktivisme. De burde ha blitt løslatt. Istedenfor innleder staten en rettsprosess mot dem», sier Samah Hadid, Midtøsten-koordinator for Amnesty International til avisen The Guardian.

Fakta: Saudi-Arabia * Saudi-Arabia er et eneveldig monarki med drøyt 32 millioner innbyggere. * Landet har siden 23. januar 2015 vært ledet av kong Salman, etter at halvbroren kong Abdullah døde. * I 2017 ble kong Salmans 31-årige sønn, Mohammed bin Salman, utpekt til kronprins. Han er også landets forsvarsminister. * Saudi-Arabias statsreligion er i dag en fundamentalistisk form for sunniislam, wahhabisme, der de islamske sharialovene praktiseres strengt. * sharia er en blanding av lover og moralske normer. Det er ikke et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes tolkninger av Koranen og hadithene. * I Saudi-Arabia er det blant annet dødsstraff for drap og narkotikaforbrytelser. Henrettelser skjer offentlig ved halshugging, og liket av en av de halshugde blir til tider også korsfestet og vist frem for offentligheten. * Kvinner i Saudi-Arabia har begrensede rettigheter og pålegges blant annet å ha faren, broren eller ektemannen som verge. * Landets kvinner ble inntil i år nektet å kjøre bil, men kronprinsen opphevet forbudet. Kvinneaktivister kastes imidlertid fortsatt i fengsel. (NTB)

Påstand om tortur

Rettighetsgrupper mener å ha bevis for at kvinnene er utsatt for tortur i fengsel. Michal Page fra Human Rights Watch reagerer også kraftig på nyheten om rettsprosess mot kvinnene.

– Myndighetene i Saudi-Arabia har ikke gjort noe for å undersøke påstandene om tortur, og nå er det kvinnene, ikke de som står bak torturen, som må møte i retten, sier han til The Guardian.

Reuters/NTB scanpix

Presset kronprins

Opphevingen av kjøreforbudet er en av flere liberale reformer satt i gang av kronprins Mohammed bin Salman.

Samtidig hefter også fengsling, tortur og likvidering av kritikere og en katastrofal krig i nabolandet Jemen ved den mektige prinsen.

Arrestasjonen av kvinnene leses som et signal om at det er myndighetene som skal kontrollere landets reformprosess – ikke aktivistene.