Israelsk flyangrep mot Gaza

Minst fem missiler ble brukt for å ødelegge en militærinstallasjon i nærheten av Khan Younis sør på Gazastripen, ifølge kilden. En talsmann for helsedepartementet sier det ikke er meldt om personskader.

Luftangrepet kom kort tid etter at aktivister slapp løs brannballonger med eksplosiver fra Gazastripen som drev inn over det sørlige Israel, opplyser det israelske forsvaret i en pressemelding. En av ballongene eksploderte over hus i Ashkol sør i landet. Noen vinduer ble ødelagt, men det er ikke meldt om personskader der heller, ifølge forsvaret.