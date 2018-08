– Om jeg kommer til å bo her selv? Haha, nei, det har jeg ikke råd til. Ikke om jeg jobber hardt i hundre år!

Bygningsarbeideren Abhi (23) tørker svetten av pannen mens han humrer av sin egen vits. Det røde håndkleet han bruker, er blitt mørkt av alt støvet som har festet seg i ansiktet hans i løpet av en lang dag på jobb.

Abhi er en av veldig få malaysiere på byggeplassen. De fleste kollegene hans er hentet inn fra Bangladesh. Bortsett fra sjefene, da. De kommer i hovedsak fra Kina.

En skog av boligblokker er i ferd med å reise seg på fire kunstige øyer i det sørlige Malaysia, like nord for Singapore. Prosjektet er enormt – Johor Forest City er ment å være et fremtidsrettet og moderne boligstrøk for så mange som 700.000 mennesker.

Det kinesiske selskapet Country Garden skal etter planen bruke opp mot 850 milliarder kroner på utbyggingen. Går det bra, vil det være positivt for aksjonærer som Norges Bank – det norske oljefondet eide ved årsskiftet aksjer for nesten én milliard kroner i det kinesiske selskapet.

Abhi og hans kolleger jobber hardt for å ferdigstille den første fasen av prosjektet. Over hele området henger skilt og plakater med opplysninger og oppmuntringer på kinesisk og kreativt oversatt engelsk, som «Superlative Process Livingstyle Model» og «Safeness Prevaits All For The Happy Life».

Overraskende comeback for 93-åring

Men nå står det gigantiske byggeprosjektet i fare for å møte en skjebne som hverken vil bringe velstand eller lykke til utbyggerne. Johor Forest City er nemlig blant de kinesiske investeringene i Malaysia som den nyslåtte statsministeren, Mahathir Mohamad, har vært svært kritisk til.

Både på grunn av det bygningsarbeideren Abhi er inne på – prisene på leilighetene er altfor høye for den jevne malaysier – og fordi Mahathir fryktet at Malaysia ville ende opp med å gi fra seg store landområder til Kina.

– En gang i tiden solgte vi også øya Temasek. I dag er den kjent som Singapore. Vi solgte den til britene, og nå er det ikke lenger en del av landet vårt, sa Mahathir i valgkampen.

Den sterke kritikken mot Forest City og andre kinesiske byggeprosjekter bidro til å sikre Mahathir en svært overraskende seier ved valget i mai. 93-åringen styrte Malaysia med hard hånd fra 1981 til 2003, men valgte i år å stille til valg for opposisjonspartiet. Da han til alles overraskelse seiret i dette valget, var det første gang opposisjonen vant siden Malaysia ble selvstendig i 1963.

Noe av suksessen ved valget skyldtes korrupsjonsanklager mot den sittende presidenten, Najib Razak. Noe skyldtes de enorme kinesiske byggeprosjektene. Og noe var en kombinasjon – Najib er anklaget for å ha tatt imot store bestikkelser i forbindelse med de kinesiske milliardinvesteringene. Nylig ble han tilalt for korrupsjon og hvitvasking av penger. Selv benekter han alt.

Nekter utlendinger å kjøpe leilighetene

Så fort Mahathir kom tilbake til makten, gjorde han det klart at han mente alvor med valgløftene om å kutte i Kina-prosjektene. Og da han reiste til Kina i forrige uke, talte han Beijing midt imot.

I en ordveksling som vakte oppsikt langt utenfor både Kina og Malaysia, kom Mahathir med en svært krass reaksjon da Li Keqiang, den kinesiske statsministeren, forsøkte å presse ham til å si at han tross alt støtter frihandelssystemet.

– Jeg er enig med deg, svarte Mahathir. – Frihandel er veien å gå. Og frihandel bør selvsagt også være rettferdig handel. Vi ønsker ikke en situasjon der vi får en ny versjon av kolonialisme fordi fattige land ikke er i stand til å konkurrere med rike land.

Mens han var i Beijing, kunngjorde Mahathir at han nå legger to av de største kinesiske byggeprosjektene – en jernbaneutbygging langs Malaysias østkyst og en planlagt gassrørledning – på is. Tilsammen har de to prosjektene en verdi på rundt 180 milliarder kroner.

– Vi har lånt for mye penger. Det har vi ikke råd til, og vi har ikke råd til å betale tilbake, forklarte den ferske, 93 år gamle statsministeren.

Og boligblokkene i Forest City? Flere malaysiere vi snakker med i Johor Bahru, storbyen like i nærheten, sier de frykter at leilighetene kun vil bli kjøpt opp av kinesere eller andre rike utlendinger.

Tirsdag kunngjorde Mahathir at utlendinger ikke vil få lov til å kjøpe leiligheter i Forest City.

– Vår motstand bunner i at denne byen ble bygget for utlendinger, ikke for malaysiere, sa statsministeren på en pressekonferanse i hovedstaden Kuala Lumpur.

Prosjektets fremtid er nå helt uviss. Aksjekursen på det kinesiske selskapet Country Garden har gått ned 27 prosent siden det malaysiske valget. For det norske oljefondet innebærer det et tap på rundt 250 millioner kroner.

Flere land prøver å redusere gjeldsbyrden

Malaysia er ikke det eneste landet som har begynt å merke hvordan vekten fra kinesiske megalån tynger på statsbudsjettet. I helgen skrev Aftenposten om hvordan Sri Lanka tidligere i år ble tvunget til å gi fra seg en havn og et stort landområde til et kinesisk selskap fordi gjelden til Kina ble for stor.

Kinesiske myndigheter er midt i et gigantisk byggeprosjekt kjent som «belte og vei-initiativet», der målet er å skape nye handelsruter til lands og til sjøs.

Av de 68 landene som er involvert i prosjektet, står 23 i fare for ikke å kunne betale tilbake den kinesiske gjelden de har opparbeidet seg i forbindelse med prosjektet, ifølge en ny rapport fra Center for Global Development.

Land som Kambodsja og Laos skylder nå Kina så mye penger at de er blitt «heleide kinesiske underforetak», ifølge den ferske Harvard-rapporten «Debtbook Diplomacy».

Harvard-forskerne advarer mot for stor avhengighet av kinesiske lån, ikke minst fordi det gjør det mottagerlandene sårbare for kinesisk politisk press.

Flere land forsøker nå å redusere gjeldsbyrden. I tillegg til Malaysia har Myanmars ledere vist klare tegn til at de frykter å bli for avhengige av kinesiske kreditorer, og myndighetene forhandler nå om nye vilkår i utbyggingen av en stor havn på nordvestkysten av landet.

Også i Nepal forsøker myndighetene å stanse utbyggingen av et stort kinesisk utbyggingsprosjekt.