Malta berget 100 fra synkende båt i Middelhavet

Ifølge militæret på Malta tok båten inn vann og sto i umiddelbar fare for å synke.

– 100 personer var om bord. Fartøyet hadde også med seg to lik. Personene om bord er blitt reddet, heter det i en uttalelse onsdag.

Samtidig ligger et skip fra den italienske kystvakten fortsatt fortøyd ved havnebyen Catania på Sicilia. De 177 migrantene om bord ble plukket opp i Middelhavet for seks dager siden, men de får fortsatt ikke gå i land.

Årsaken er at italienske myndigheter først vil ha løfter fra andre europeiske land om at de vil ta imot de potensielle asylsøkerne.

Salvatore Cavalli / AP / NTB scanpix

EU-kommisjonen opplyste onsdag at den har sendt ut en anmodning til EUs medlemsland om å bistå med samordning og støtte, samt bruke sin diplomatisk tyngde for å finne en rask løsning på situasjonen.

– Arbeidet pågår. Vi snakker om over 170 mennesker, og alles prioritet bør selvfølgelig være at disse menneskene mottar den omsorgen de trenger, sier EU-kommisjonens talskvinne Tove Ernst.

Kommisjonen opplyser også at den har gitt Italia 9 millioner euro (nær 90 millioner kroner) for å sikre bedre helsetjenester i landets mottakssentre, der det nå bor over 42.000 asylsøkere.

Dermed har EU gitt over 200 millioner euro i nødmidler til Italia i forbindelse med de mange migrantene og flyktningene som er kommet til landet.