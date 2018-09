– Hi mam. What about some jelly shots?

Jamaicanske Brenda (44) byr på vodka blandet med fargerik gelé i plastbeger. Bak henne er paraden i full gang. Glitter, fjær og sensuelle hoftevrikk. Trailerne med musikkanlegg som blåser ørene av deg. Milliardærene i Notting Hill, det populære nabolaget vest i London, har forlengst forlatt åstedet. Noen har satt opp barrikader foran inngangspartiet.