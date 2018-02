AR-15 er det mest kjente eksempelet på en såkalt angrepsrifle. Det siste tiåret har salget av slike våpen eksplodert i USA. Våpentypen er også blitt brukt i en rekke massedrap, blant dem skoleskytingen i Florida i februar og i Las Vegas i oktober i fjor.

NRA kaller det «Amerikas mest populære rifle» fordi den egner seg til «sportsskyting, jakt og selvforsvar».

Men våpentypen er omstridt og splitter USA i hovedsak langs partipolitiske linjer: De aller fleste demokrater vil forby den, mens grunnfjellet i det republikanske partiet mener våpnene blir unødig demonisert og uansett er beskyttet av grunnloven.

Rick Wilking, Reuters / NTB scanpix

Skyter raskt, presist og har store magasiner

Våpnene ser ut som det amerikanske soldater bruker i krigssoner over hele verden. Det kan skyte mange skudd raskt etter hverandre fra avtagbare magasiner. Dermed kan riflen avfyre for eksempel 30 skudd uten at det er nødvendig å lade om. Våpenet er laget for raskt å kunne lade om i kamp, så et magasinbytte kan gjøres på bare noen få sekunder. Så er 30 nye skudd klare.

Fakta: Drap med skytevåpen i USA Rundt 33.000 mennesker dør av skytevåpen i året. Nesten to tredjedeler av dem som dør av skytevåpen i USA, tar sitt eget liv. Rundt 12.000 blir drept av skytevåpen hvert år. Tohåndsvåpen, som angrepsrifler, brukes i relativt få drap. Pistoler er det vanligste drapsvåpenet. Angrepsrifler er mye brukt i masseskytinger. Kilde: FBI, Vox, FiveThirtyEight

Store mengder tilbehør

Siden våpenet har lite rekyl, er det enkelt å beholde siktebildet mellom hvert skudd. Det øker skuddtakten.

En viktig del av AR-15-riflenes popularitet kommer av at de enkelt kan bygges om, og at det finnes stor mengde ekstrautstyr og modifikasjoner som enkelt kan settes på. Det kan være ulike typer kolber, lykter, lasersikter eller vertikalgrep til forskjeftet.

Med et kikkersikte kan riflene være farlig på langt hold, mens et rødpunktsikte kan gjøre det enda enklere å skyte mange presise skudd raskt etter hverandre på kort hold.

Våpnene er tilgjengelig i nesten hele USA, bare en håndfull delstater har forbudt det. De billigste variantene har en nypris på ned i 500 dollar, i underkant av 4000 kroner. De er enda billigere på det uregulerte bruktmarkedet.

For en billig penge kan en AR-15 gjøres om til å skyte omtrent som et unøyaktig automatgevær. Her kan du lese om hvordan en «bumb stock» gjorde det mulig for drapsmannen i Las Vegas å skyte helautomatisk.

Fakta: Våpenlover i USA USAs høyesterett har slått fast at det andre grunnlovstillegget gir amerikanere rett til å eie våpen med noen restriksjoner. Hver delstat har ulike bestemmelser, men ingen kan totalforby våpen. I en rekke delstater er det tillat å bære skjult våpen på offentlige steder, såkalt «concealed carry». I noen stater er det tillat å bære synlige våpen, såkalt «open carry». Siden 1934 har det vært strenge restriksjoner på maskingevær og andre helautomatiske våpen, som i praksis er forbudt. Føderal lov krever at man må være 21 år for å kjøpe enhåndsvåpen som pistoler og revolvere. Tohåndsvåpen, som hagler, boltrifler og angrepsrifler, har aldersgrense 18 år.

Laget for soldater i krig

AR-15 ble utviklet av selskapet ArmaLite på 60-tallet. AR-forkortelsen i navnet kommer fra «ArmaLite Rifle». Designet ble senere solgt til våpengiganten Colt.

Under Vietnamkrigen valgte det amerikanske forsvaret AR-15 som sin nye standardrifle. Den fikk den militære betegnelsen M-16. I årtier har varianter av M-16 vært standardriflen i samtlige av USAs våpengrener.

Fakta: I disse store masseskytingene ble angrepsrifler brukt Aurora, Colorado, 2012: 12 personer drept i en kinosal Newtown, Connecticut, 2012: 26 personer drept på barneskolen Sandy Hook San Bernardino, California, 2015: 14 personer drept i et terrorangrep Orlando, Florida, 2016: 49 personer drept av en terrorist på en nattklubb for homofile Las Vegas, Nevada, 2017: 58 personer drept under en konsert Sutherland Springs, Texas, 2017: 26 personer drept i en kirke

Andrea Comas, Reuters / NTB scanpix

Det norske forsvarets standardrifle, HK 416, har mye til felles med AR-15-designet.

AR-15-navnet levde videre i de sivile modellene av riflen. De skiller seg fra de militære ved at de kun kan avfyre halvautomatisk ild, det vil si at man må trykke en gang på avtrekkeren for hvert skudd.

Det er imidlertid svært sjeldent soldater skyter helautomatisk med sine rifler, så i praksis har en sivil versjon omtrent samme funksjonalitet som et militært våpen.

En annen type angrepsrifle som er populær, er ulike halvautomatiske Kalasjnikov-geværer. De er et annet design, men har mange av de samme egenskapene som AR-15-rifler.

Angrepsrifler var forbudt mellom 1994 og 2004. Du kan lese mer om forbudet og hva det førte til, i denne saken.

Lett, men effektiv, ammunisjon

En AR-15 kan som regel avfyre både NATO-ammunisjonen 5,56 x 45 millimeter og det nesten helt identiske kaliberet .223 Remington. Samme ammunisjonen brukes i dag av de fleste NATO-lands soldater, inkludert i det norske forsvaret.

Det er en relativt lett ammunisjon, og er mindre kraftig enn for eksempel 7,62 x 51 millimeter-ammunisjonen som ble brukt i de norske AG-3-geværene. Ammunisjonen er ikke kraftig nok til å kunne brukes til storviltjakt.

Allen G. Breed / AP / NTB scanpix

Langt mer dødelig enn pistoler

Samtidig er utgangshastigheten for kulene svært høy. Så selv om kaliberet er mindre enn for eksempel i de vanligste pistolene eller revolverne, treffer riflekulen med langt større energi enn en pistolkule. Dermed blir skadene også større.

En pistol er vanskelig å sikte med og er upresis på lengre hold. Med angrepsrifler kan selv forholdsvis uerfarne skyttere treffe med mange skudd etter hverandre med relativt rask skuddtakt.

Selv om angrepsvåpen brukes i mange masseskytinger, er pistoler det vanligste drapsvåpenet i USA.

Er strengt regulert i Norge

Det er også mulig å kjøpe AR-15-våpen i Norge, men da under strenge restriksjoner. Kun aktive sportsskyttere får lov til å kjøpe slike rifler, og de må også fortsette å bevise at de er aktive skyttere for å få beholde tillatelsen til å eie slike våpen.

Det er imidlertid enklere å kjøpe andre typer halvautomatiske våpen i Norge, som blant andre Ruger Mini-14. Det var et slikt våpen som ble brukt under terrorangrepet på Utøya i 2011. Det fungerer i praksis som en AR-15, men har et mer tradisjonelt utseende som minner om vanlige jaktvåpen.

Slike halvautomatiske rifler kan skyte raske skudd fra store magasiner, men mangler i utgangspunktet militære karakteristikker som pistolgrep og flammedemper.