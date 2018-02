Han er bare slått av Putin i popularitet. Nå har milliardæren bygget et kommunistisk paradis.

La det være sagt med én gang: Anklagene hagler mot Pavel Grudinin, eller Den røde oligarken, som han kalles.

Presidentkandidaten til Russlands kommunistiske parti er på rekordtid blitt den mest utskjelte politikeren i Russland, men han er også den mest populære presidentkandidaten etter Vladimir Putin.

I løpet av de første ukene i den russiske presidentvalgkampen doblet han oppslutningen.

Selv er han stolt av kollektivfarmen han driver noen mil utenfor Moskva, og han lovpriser Norge og Skandinavia som et forbilde for russiske kommunister.

Slik er drømmekollektivet

«Sovkhos Lenina» – statskollektivet Lenin – er et av de få jordbrukskollektivene som overlevde Sovjetunionens fall. Den gang var Pavel Grudinin maskinsjef.

I dag er dette Russlands største produsent av jordbær og takket være salg av svært verdifulle eiendommer er det en pengemaskin.

Grudinin selv er blitt rubel-milliardær og eier 40 prosent av kollektivet. Den nest største eieren, som eier om lag 20 prosent, er et mystisk skatteparadis-selskap.

– Vi kaller det for «Lille Sveits», sier naboene.

Barnehagen er et slott

Barnehagen «Barndomsslottet» ser nettopp ut som et eventyrslott.

Prisen tilsvarer 450 kroner i måneden pr. barn, noe som er vanlig kommunal tariff.

Innvendig har ungene eget musikkrom, teater, bibliotek og klasserom med datautstyr.

I sportsrommet er alt fra basketballbane og sjakkspill til ergometersykler for fireåringer.

I «teknikk-lekerommet» har barna hundrevis av tekniske leker som skal inspirere dem til å bli fremtidens ingeniører.

Barnehagen har eget legekontor og en fast psykolog til de ca. 150 ungene.

Matsalen er som en liten restaurant.

Her får barna servert fire måltider daglig: frokost klokken 8.30, lunsj 10.00, varm middag i tolvtiden og ettermiddagsmat etter klokken 15.

Uterommet har så mange lekestuer, husker, sklier og klatrestativ at det nesten er et lekeapparat pr. unge.

Utenfor barnehage-slottet står en miljøkasse hvor ungene lærer foreldrene å levere batterier til resirkulering.

Skolen

Den tre år gamle skolen på andre siden av veien overgår barnehagen.

Alle klasserom har datautstyr og datatavle.

Fra de store, åpne vinduene kan barna om sommeren se ut mot kollektivets vidstrakte åkre.

Lønnen er i snitt ca. 75.000 rubler i måneden, noe som er mer en professor- eller legelønn i Moskva.

Fra andre etasje hvor 1. til 3.-klassingene holder til, går det en grønn sklie ned, slik at elevene kan rutsje til matsalen eller biblioteket.

Utenfor skolens eget, store TV-studio er det en tredimensjonal utstilling av Leonardo da Vincis oppfinnelser.

Elevene har også egne bandrom med fullt musikkutstyr og musikkstudio.

Får leilighet

Alle som får jobb på kollektivet, får en nyoppusset, romslig leilighet til et rimelig lån, som er nedbetalt etter 15 års arbeid.

Mamma og pappa har tilgang til gratis treningssenter, kino, kulturhus, moderne bibliotek, tre sportsarenaer og skøytehall.

Det nye svømmebassenget skal stå ferdig i år.

Kaller den røde oligarken for Papa

I en av de tre parkene er det en egen dam hvor det settes ut fisk hver vår, slik at kollektivarbeiderne kan prøve fiskelykken når arbeidsdagen er slutt.

Frem til vinterstormene kom, duvet en gigantisk rød ballong med logoen til kommunistpartiet over kollektivet.

En gang i uken holder Grudinin, som på folkemunne bare kalles Papa, åpen konferanse hvor hvem som helst kan komme til ham å klage på problemer.

Det er for godt til å være helt sant.

Skittentøyvask om Den røde oligarken

I løpet av de første ukene i den russiske valgkampen gjorde Grudinin et byks på meningsmålingene.

Siden er han blitt den mest utskjelte politikeren i Russland, selv om han ikke utgjør noen trussel mot Putin.

Den alvorligste kritikken kommer fra avisen Moskovskij Komsomolets, som avslørte at Grudinin solgte lukrative eiendommer for 723 millioner rubler – mens markedsprisen var 7 milliarder rubler. Russiske medier tolker det dithen at det betyr at penger har skiftet hender under bordet – uten at det er dokumentert på noen måte. En av kjøperne var oligarken Aras Agalarov som er kjent for å være en av Trumps beste venner i Moskva.

Det kom også frem at Grudinin hadde 45 millioner rubler på bankkonti i Sveits og tilbrakte nyttårsferien i utlandet.

I mange år var han også medlem i Putins parti. Dette er brukt som argument for at han ikke er en ekte kommunist, men bare en søkkrik skuespiller i Putins maktapparat.

De som mener det, vil nok også nevne at til tross for at Grudinin er kommunistpartiets presidentkandidat, har han ikke meldt seg inn i partiet.

Presidentvalg på russisk

Halvannen måned før det russiske presidentvalget 18. mars vet alle at alt er avgjort på forhånd.

Et klart flertall av velgerne ser ikke noe som helst realistisk eller vettugt alternativ til Putin.

Kommunistpartiet er det eneste av partiene som har skiftet kandidat.

Det eneste store spørsmålet er hvor mange russere som faktisk gidder å bruke tid på å stemme 18. mars.

– All PR er god PR

Ingen av presidentkandidatene har fått mer negativ omtale på Kreml-kontrollert TV enn Grudinin de siste ukene.

– Tusen takk. All PR er god PR. Nå kjenner hele landet meg, sa Grudinin da han inviterte over 70 journalister til valgkampshow.

– Nå ser dere hvordan vi lever på kollektivet. Nå vet dere hvordan vi har brukt våre milliarder.

På spørsmål om hva som er russernes største utfordring, svarer han følgende:

– Det største problemet i Russland er at vi igjen er blitt et klassedelt samfunn. Vi har 22 millioner fattige. Ingen tror på myndighetene. Korrupsjonen fortsetter som før.

Grudinin avviser kategorisk at han er en marionett for Kreml:

– De sier Forente Russland er et parti av skurker og tyver. Det vet jeg. Det var derfor jeg meldte meg ut av partiet, sa Grudinin.

– Vi samler alt fra monarkister og patrioter til internasjonalister og kommunister.

Drømmen om Norge

– Norge er helt supert. Et fantastisk land, sier den gamle kommunisten Valerij mens han kjører Aftenposten rundt i sin gamle Mercedes med Lenin-merker og ikon på dashbordet.

– I Russland styrer tyvene og oligarkene. Derfor er jeg kommunist og stemmer på Pavel.

En ti dagers ferie i Norge for seks år siden overbeviste Valerij om at Norge er det nærmeste du kommer sosialisme på jorden.

– Jeg møtte noen «leftister» i Norge. Veldig hyggelig folk. De tok meg med på kafé. Da jeg skulle betale, sa de at vi bare skulle løpe. De sa at det var ingen som brydde seg om vi betalte eller ikke.

– Det er feil. Å løpe fra regningen eller stjele i butikken er straffbart i Norge, svarer Aftenpostens korrespondent.

– Jaså? Men det er ikke det viktigste. Det beste med Norge var å se at folk trodde på hverandre, viste tillit og var vennlige. Slik er det ikke her, sier Valerij.