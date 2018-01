Algeriere i Sahara-ørkenen våknet opp til et svært sjeldent syn. Over 40 cm snø dekket sanddynene, etter at det begynte å snø søndag morgen. Dette skal bare ha skjedd tre ganger i løpet av de siste 37 årene i nærheten av byen Ain Sefra i Algerie, melder Forbes.

Også i 2016 og 2017 fikk innbyggerne i landsbyen et besøk av kong Vinter. Da hadde det ikke falt snø der siden februar 1979, da snøen falt, men smeltet etter en halvtime, ifølge Daily Mail.

De røde sanddynene ble dekket av hvit snø da temperaturene droppet under frysepunktet og en sjelden snøstorm feide innover ørkenen.

Hamouda Ben Jerad/Reuters/NTB scanpix

Høytrykk over Europa presset kaldluft inn i nordre delen av Afrika og inn i Sahara-ørkenen. I Ain Sefra, en by i Atlas-fjellene, begynte det å snø tidlig søndag morgen.

Det sjeldne snøfallet i ørkenen oppsto samtidig med at det er ekstremvær mange andre steder i verden. Kulden har tatt grep om USAs østkyst, og i Australia er heten den verste på nesten 80 år, opp til 46 varmegrader.

Byen Ain Sefra er kjent som «porten til ørkenen», og her er befolkningen vant til ekstrem hete om sommeren. Snø er derimot svært uvanlig. Det ble store problemer for både biler og busser da veiene plutselig var dekket av is og snø.

Snøen forsvant fort, ettersom temperaturen steg utover dagen søndag. Men da hadde barna rukket å lage snømenn og leke i snøen i vintereventyret.