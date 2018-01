Etter å ha vært nær utryddelse i en årrekke, har trenden snudd for fjellgorillaene

Den siste globale undersøkelsen av fjellgorilla-bestanden i Den demokratiske republikken Kongo, Uganda og Rwanda ble gjort i 2010. Den gang ble det slått fast at det kun var 480 fjellgorillaer igjen.

Siden den gang har gorillaene i Rwanda hatt en positiv utvikling. Fra 2005 er det blitt født 18 fjellgorillaer i året, forteller sjefen for artsvern i organisasjonen Rwandan Development Board (RDB) Eugene Mutangana til nyhetsbyrået Reuters. Nå skal bestanden ha økt til 540.

– For syv år siden hadde vi bare syv gorillafamilier. Nå har vi 20, sier direktøren for RDB Clare Akamanzi til nyhetsbyrået.

Fjellgorillaen har i en årrekke vært truet av tap av leveområder og jakt. Ifølge Verdens naturfond (WWF) er det også et problem at krypskyttere sjelden straffeforfølges.

I dag finnes det bare 880 ville fjellgorillaer i verden, og den er derfor et av verdens mest truede dyr, ifølge WWF.

Alt for pandaens overlevelse: Denne fotoserien sikret Ami Vitale en annenplass i World Press Photo-konkurransen.

Thomas Mukoya / REUTERS

Thomas Mukoya / REUTERS

Doblet prisene

Myndighetene i Rwanda har satset stort på turisme, men reisearrangører og hotellnæringen sier at regjeringens beslutning om å doble prisen på tillatelse for å arrangere fjellturer. Prisene har økt fra rundt 6000 kroner til rundt 12.000 kroner. Noe som har ført til et drastisk fall i turismen.

– Hensikten var å tiltrekke seg rikere turister, forteller Akamanzi til Reuters.

Philip Mason, som driver et luksushotell i nærheten av fjellområdene hvor gorillaene bor, sier at hotellreservasjonene har sunket med 30 prosent.

– Jeg har et 14-roms hotell, men jeg har ikke mer enn fem gjester i uken, forteller Eric Twagirimana. Han eier et av hotellene i området.

Som følge av de økte prisene, reiser heller turistene til Uganda eller Kongo. Der er nemlig prisene lavere.

Thomas Mukoya / REUTERS

Større områder og mer penger

Nylig mottok RDB en donasjon på 27 hektar med land. Området blir gitt av African Wildlife Foundation for å øke størrelsen på nasjonalparken Volcanoes National Park.

I september i fjor vurderte RDB å kjøpe et større landområde, slik at fjellgorillabestanden kan fortsette å øke. Det er uklart om denne planen er lagt på is, etter at de ble tildelt 27 nye hektar.

Turisme tilknyttet fjellgorillaer utgjør rundt 90 prosent av landets inntekter fra nasjonalparker. Bare i 2016 tjente Rwanda 3,2 milliarder kroner på turisme.