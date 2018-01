Peter Madsen tiltalt for overlagt drap på Kim Wall

* Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen.

* Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

* Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

* Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

* Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

* Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

* 30. oktober ble det kjent av Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

* Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall og sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

* 16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars. Dom i saken ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.