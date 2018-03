Brasilianske medier slår drapet på 47-åringen stort opp.

Paulo Sérgio Almeida Nascimento fra organisasjonen CAINQUIAMA ble funnet drept av fire skudd, og han er den siste i en lang rekke av miljø- og urfolksaktivister som er tatt av dage i Brasil de siste årene.

Bare i løpet av 2017 ble det drept 197 miljøvernere globalt.

Hydro har et omdømmeproblem

Nyheten om drapet kommer samtidig som Hydro allerede i flere uker er blitt hudflettet i Brasil for å ha forurenset drikkevannet i byen Barcarena.

Dette førte nylig til at det norske industriselskapet ble ilagt en bot på 48 millioner kroner.

– Hydro sliter med et betydelig omdømmeproblem i Brasil etter stadige nyheter om forurensing og utslipp fra Alunorte. Drapet på Paulo Sérgio har i tillegg vakt voldsomme reaksjoner, og flere organisasjoner vi samarbeider med har uttrykt bekymring over at norske investeringer kan ha vært med på å bidra til det som har skjedd, sier Kine Skogås Fristad på telefon fra São Paulo.

Hun arbeider som koordinator for solidaritetsbrigadene til Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

– Uansett hva som ligger bak drapet, er det nå et massivt krav om at det må komme en offentlig gransking av det som er skjedd, sier Skogås Fristad.

Kamp om landområder og naturressurser

Drapet på aktivisten skjedde i Para, som av Skogås Fristad blir beskrevet som den delstaten i Brasil hvor kampen om jorden og naturressursene er sterkest for tiden.

Avdødes advokat, Ismael Moraes, går langt i å antyde overfor den brasilianske storavisen O Globo at den tragiske hendelsen kan ha sammenheng med Paulo Sérgio Almeida Nascimentos kamp mot forurensing fra Hydros aluminiumsverk.

Han viser blant annet til at sikkerhetsvakter som arbeider for Hydro, ved ulike anledninger skal ha tatt seg inn i favelaen der 47-åringen bodde.

Hydro: Tar avstand fra denne handlingen

– Hydro tar selvfølgelig på det sterkeste avstand fra denne handlingen som nå er en sak for politiet. Våre tanker går til drapsofferets venner og familie, sier informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro.

– Situasjonen ved Alunorte er veldig krevende for Hydro, og vi skal gjøre alt vi kan for å bygge opp igjen tilliten fra samfunnet rundt oss, legger han til.

Nascimento har tidligere bistått naboer av aluminiumsverket Alunorte med søksmål for å få stoppet det de mener er skadelig forurensning. Ingen av søksmålene har ført frem.

Aktivisten hadde tidligere forsøkt å få beskyttelse fra myndighetene på grunn av frykt for eget liv etter en serie trusler. Men det fikk han ikke.

KLP: Ber Hydro rydde opp

KLP, som er en av Hydros største aksjonærer, forventer at aluminiumsprodusenten rydder opp etter utslippene i Brasil. KLP har kalt inn Hydro til møte.

KLP ser alvorlig på at Hydro har innrømmet utslipp i Brasil, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Produksjonen ved anlegget Alunorte går for tiden for halv maskin, og selskapet måtte stenge et deponi etter å ha brutt påbud fra lokale miljømyndigheter.

Hydro nektet lenge for at utslipp fra anlegget hadde forurenset drikkevannet i området. Selskapet har etter hvert innrømmet utslipp av pH-behandlet regnvann, men Hydro-direktør Svein Richard Brandtzæg sier til Finansavisen at det er snakk om ulike utslipp.

Slapp ut rødslam, halverte produksjonen

– Dette er egentlig snakk om to forskjellige saker. Det er rødslamsdeponiene som er kritiske. Her har kravene vært ivaretatt, med unntak av at det var for lavt fribord i en periode, men det har altså ikke vært overrenning. Det føler vi oss ganske trygge på, sier Brandtzæg til avisen.

Det er situasjonen ved rødslamsdeponiene som har ført til at produksjonen måtte halveres.

Utslippet selskapet har innrømmet, er regnvann som kan inneholde bauksittstøv og lut. Det ble sluppet for å forhindre oversvømmelse fra deponiet.

– For å fjerne overskuddsvann sendte vi ut regnvann gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjoner på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, sier Hydro-sjefen til NTB.

– Vi var redde for at rødslamanlegget ville komme i en kritisk situasjon. Det var en beslutning de måtte ta, sier han om beslutningen om å slippe ut vann uten tillatelse fra myndighetene.

Ekspertgruppe gransker påstandene

Ifølge informasjonssjef Øyvind Breivik har saken i Brasil nå høyeste prioritet hos ledelsen i selskapet.

– Vi har satt i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen. Blant annet har vi satt ned en dedikert ekspertgruppe som har til hensikt å verifisere fakta og omstendigheter knyttet til regnet i februar, samt at vi har engasjert den brasilianske miljøekspertgruppen SGW Services for å gjennomføre en uavhengig gjennomgåelse av vannbehandlingssystemet på Alunorte. Disse gruppene vil legge frem sine konklusjoner tidlig i april, sier han.