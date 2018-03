Dødt løp i symbolsk viktig valg i USA

Da 99 prosent av stemmene var talt opp, var det færre enn 100 stemmer som skilte de to kandidatene, ifølge uoffisielle resultater. Dermed er det ennå for tidlig å kåre en vinner i suppleringsvalget vest i Pennsylvania, og valgpersonellet har gått over til å telle forhåndsstemmer.

Valget er av stor symbolsk betydning ettersom Donald Trump vant med over 20 prosentpoeng i valgdistriktet under presidentvalget. Dersom demokraten Lamb vinner denne gang, vil det være skudd for baugen for presidenten og et tydelig tegn på at han har mistet oppslutning.