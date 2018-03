Republikanernes kraftig tilbakegang under Trump fortsetter. Går mot kjempenederlag i valg i Pennsylvania.

Ifølge CNN hadde Lamb 49,8 prosent av stemmene og Saccone 49,6 prosent da 99 prosent var talt opp. Færre enn 600 stemmer skilte de to kandidatene rundt midnatt lokal tid.

Dermed er det ennå for tidlig å kåre en vinner i suppleringsvalget i Pennsylvanias 18 valgkrets. Valgpersonellet har gått over til å telle de over 1.000 forhåndsstemmene.

Symbolsk viktig valg

Valget er av stor symbolsk betydning ettersom Donald Trump vant med over 20 prosentpoeng i valgdistriktet under presidentvalget.

Dermed har Republikanerne gått kraftig tilbake i valgkretsen, på samme måte som partiet har mistet velgere i samtlige av suppleringsvalgene som er blitt holdt etter at Donald Trump tiltrådte som USAs president.

Trump drev valgkamp for Saccone, og holdt forrige uke et stort valgmøte i området.

Demokratene erklærer seier

Lamb har allerede erklært seg som vinner. I en tale like etter midnatt lokal tid sa han at velgerne har gitt ham i oppdrag «å gjøre jobben vår» i Washington.

– Oppdraget er akseptert, erklærte han.

Saccone sa i en tale til sine tilhengere tirsdag at ingen ting er avgjort ennå.

– Dette er ikke over ennå. Vi skal kjempe hele veien og gir ikke opp, sa Saccone.

Republikansk bastion

I de to foregående valgene i kretsen, i 2014 og 2016, hadde ikke engang republikaneren Timothy F. Murphy noen demokratisk motkandidat. Resultatet var uansett gitt på forhånd.

I valget før det, i 2012, vant republikanerne med en margin på 28 prosentpoeng. Under presidentvalget i 2016 vant Trump overlegent foran Hillary Clinton med 20 prosentpoeng. I 2012 vant Mitt Romney med 17 prosentpoeng.

Vinneren av tirsdagens spesialvalg vil representere distriktet frem til kongressvalget i november i år. Før det vil valgkretsene bli tegnet opp på nytt, og distriktet vil ikke lenger eksistere i sin nåværende form.