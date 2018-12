Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt en ti minutter lang pressekonferanse klokken 08.35 i morges om drapene.

– Mye tyder på at det kan være en terrorhendelse, og det florerer en video på internett, åpnet Rasmussen.

– Det som skulle være en feriereise endte i et mareritt. Vi reagerer alle med forferdelse og avsky, sier han.

Danske myndigheter følger situasjonen tett og «gjør alt de kan for å støtte pårørende».

– Det er ubegripelig hva de gjennomlever nå, sier han.

– Vi må aldri gi etter

Løkke Rasmussen sier videre at ingen har tatt ansvaret for ugjerningen, men at «mørke krefter som med vold» vil ødelegge våre samfunn.

– Det gjør meg sint. Men vi må aldri gi etter. Vi dansker vil ikke kompromisse med vårt åpne samfunn og våre verdier. Det er verdier som er rotfestet, det er verdier som vi skal verne om, verdier som ligger dypt i enhver danske og som vi står sammen om i Danmark, uansett religion, hudfarge, politisk overbevisning eller hvilke land våre familier har røtter i, sier Løkke.

En representant for dansk politi og Danmarks ambassadør har reist til Marrakech for å følge etterforskningen. De samarbeider både med marokkansk politi og Norges ambassadør og politi.

Mistenkte drapsmenn knyttes til IS

Tre menn som mistenkes for drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen, etterlyses med bilder. Drapene kan knyttes til IS, ifølge danske PET.

Sikkerhetspolitiet i Danmark, PET, sier i en uttalelse sent onsdag kveld at de har fått opplyst av marokkanske myndigheter at dobbeltdrapet muligens kan relateres til ekstremistgruppen IS.

Uttalelsen fra PET kommer ikke lenge etter at politiet i Marokko gikk ut med bilde av tre menn som er etterlyst for drapene på den norske og den danske kvinnen. Foreløpig er det ikke gått ut med navn på de etterlyste.

Så langt er en mann pågrepet for drapene på kvinnene. Ueland (28) og Jespersen (24) ble funnet drept med kuttskader på halsen i Atlasfjellene i Marokko mandag morgen.

– Marokkanske myndigheter har opplyst at saken etterforskes som terror, sier det danske sikkerhetspolitiet.

– Det er tale om en usedvanlig bestialsk sak om drap på to helt uskyldige unge kvinner. Selv om forbrytelsen er begått langt fra Danmark er det en sak som danske myndigheter tar særdeles alvorlig, sier det danske politiet.

– Etterforskningen ledes av marokkanske myndigheter. Kripos håndterer saken fra norsk politis side. PST følger saken tett og bidrar til Kripos med det vi måtte ha av relevant informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Avviser videoinnhold

Onsdag ettermiddag og kveld sirkulerte en video på internett av det som angivelig skal vise drapet på en av kvinnene. PET bekrefter at de undersøker videoen. Det samme gjør norske og marokkanske myndigheter.

Flere medier, inkludert NTB, har sett den aktuelle videoen.

En politikilde som står etterforskningen nær, sier derimot til den delvis statlige eide marokkanske nyhetskanalen 2M at videoen ikke har noe med dobbeltdrapet å gjøre. Dette er ikke bekreftet eller avkreftet fra offisielt hold i Marokko, Norge eller Danmark.

Samme kilde bekrefter overfor 2M at drapene etterforskes som en terrorhandling.

Funnet av par

Ifølge lokale medier campet de mistenkte i nærheten av kvinnene, men forlot området få timer før de drepte ble funnet.

Et fransk kjærestepar sier til VG at det var de som fant Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

– Kjæresten min og jeg er på ferie og skulle på en liten fjelltur. Vi startet klokken 9.15. Etter rundt én times gåtur fra Imlil, kom vi opp på et platå. Vi så et telt og at det var åpent. Og vi så de to jentene. Det var forferdelig, sier den franske kvinnen til avisen, som ønsker å være anonym.

En kilde tett på etterforskningen bekrefter overfor VG at det var de to som fant kvinnene.

Fordømmer drapene

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sier drapene på den norske og den danske kvinnen kan være politisk motiverte og dermed en terrorhandling.

– Det fyller meg med vrede og avsky, og jeg tar på det sterkeste avstand fra disse barbariske og bestialske handlingene, sier Løkke Rasmussen i en uttalelse natt til torsdag.

– Dette viser at det stadig er mørke krefter som med vold vil kjempe mot oss og måten vi lever på. Det gjør meg sint, men også enda mer innstilt på at vi aldri må gi opp og gi etter for dem, sier statsministeren, som også uttrykker videre medfølelse med familiene til kvinnene.