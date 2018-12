Greta (15) talte under klimaforhandlingene i Polen. Kaller verdenslederne for umodne hyklere.

Onsdag talte 15 år gamle Greta Thunberg til verdenslederne på FNs klimatoppmøte i Katowice. I talen gikk hun hardt ut mot dem.

– Dere er ikke modne nok til å si det som det er, til og med den byrden overlater dere til oss barn.

Hun kritiserte videre verdenslederne for å ikke tørre å ta tak i problemene. Hun sier at løpet de kjører, kun er mer av det samme. Hun ga dem også det glatte lag for ikke å sette handling bak ordene sine.

– I år 2078 vil jeg feire min 75-årsdag. Om jeg har barn, vil de kanskje tilbringe dagen sammen med meg. Kanskje de vil spørre meg om dere, kanskje de vil spørre om hvorfor dere ikke gjorde noe da det fortsatt var tid til å handle. Dere sier at dere elsker barna deres over alt annet. Likevel stjeler dere fremtiden deres foran øynene på dem, sa Thunberg til salen.

Siste sjanse

Under klimaforhandlingene i Polen har målet vært å fylle den internasjonale klimaavtalen som ble fremforhandlet i Paris for tre år siden, med mer detaljert innhold.

I et intervju torsdag indikerte Trump at det er aktuelt å trekke USA fra Parisavtalen fordi det vil koste USA «tusen milliarder dollar» og at de ikke vil få noe igjen for det.

Tysklands miljøminister Schulze avviser en slik kortsiktig kostnadstenkning.

– Hvis vi lar deler av denne planeten bli ubeboelig, vil det føre til gigantiske kostnader, sier Schulze.

Tidligere denne uken snakket FNs generalsekretær António Guterres om hvor avgjørende det er å få i stand denne avtalen.

– Å kaste bort denne muligheten vil være å misbruke vår siste beste sjanse til å stanse klimaendringer som løper løpsk. Det vil ikke bare være umoralsk, det vil være suicidalt, sa Guterres.

Et nytt utkast til avtaletekst ble lagt frem av den polske statssekretæren Michal Kurtyka fredag.

– Men det er uklart om alle landene stiller seg bak utkastet, sier forskningsdirektør ved CICERO, Steffen Kallbekken, til NTB.

Klimaforhandlingene Katowice

Samtalene har vart i om lag to uker og skal avsluttes fredag. Men mange spørsmål er fortsatt uløst, og det ventes at forhandlingene vil gå på overtid.

Bakgrunn for konflikten er at alle de nær 200 landene må bli enige om et sett kjøreregler, noe som er svært vanskelig.

Et av stridsspørsmålene er regelverket for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de slipper ut. Et annen betent tema er rike lands økonomiske bidrag til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal det på flere områder fortsatt være stor avstand mellom landene. Fredag kommer det likevel signaler om at det er lys i tunnelen.

– Vi kan ikke si at alt er fullført. Men det ser bra ut. Jeg tror vi kommer til å lykkes til slutt, sa Tysklands miljøminister Svenja Schulze ifølge nyhetsbyrået AP.

Også Kina, verdens største utslippsland, som tidligere denne uken advarte mot stagnasjon, skal ha vist kompromissvilje fredag.

Fakta: Fakta om globale klimaendringer Gjennomsnittstemperaturen på jorden ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

Økende temperatur på jorden fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene. Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

Usikker på om det har noen hensikt

Det er ikke bare Thunberg som mener at barnas fremtid blir stjålet.

– Når jeg møter unge folk, sier jeg: Fremtiden deres blir stjålet. Er dere ikke rasende, er dere ikke sinte? sier den tyske forskeren Hans Joachim Schellnhuber ifølge NTB.

Schellnhuber mener mangelen på handling i kampen mot klimaendringene er vanvittig.

– Knapt noen land gjør nok, sier han til nyhetsbyrået DPA.

Han er usikker på om de internasjonale klimaforhandlingene har noen hensikt lenger. Grunnen er mangelen på fremgang, skriver NTB.

Ung og bestemt

Thunberg ble kjent da hun før det svenske valget i år gikk ut i skolestreik for klimaet. Noen uttrykte bekymring for at hun gikk glipp av undervisning, men selv skriver hun i The Guardian Australia:

«Noen mener jeg burde være på skolen. Men hvorfor skal en ung person studere for en fremtid når ingen gjør nok for å redde den fremtiden? Hva er poenget med å lære fakta når de viktigste fakta gitt av de beste forskerne ignoreres av våre politikere?»

Etter valget har hun fortsatt å streike hver fredag, og det har nå pågått i 17 uker.

I begynnelsen av desember ble hun kåret til en av verdens mest innflytelsesrike tenåringer av magasinet Times.

Tror ikke lenger på lederne

Etter flere ganger å ha talt til verdens ledere ser Thunberg nå ut til å ha mistet troen på deres vilje til handling.

– Vi har ikke kommet hit for å tigge verdensledere om å bry seg. Dere har ignorert oss før, og dere vil ignorere oss igjen.

Hennes tiltro ligger nå hos folket.

– Dere holder på å gå tomme for unnskyldninger, og vi holder på å gå tomme for tid. Vi har kommet hit for å la dere vite at endringer er på vei, uavhengig av om dere liker det eller ikke. Den virkelige makten tilhører folket.