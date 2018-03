Peter Madsen inntok onsdag formiddag vitneboksen i tingretten i København. Dette er den siste rettsdagen som er satt av til Madsens egen forklaring. Noe av det første aktor Jakob Buch-Jepsen gjorde var å lese opp en SMS som Madsen sendte sin ekskone klokken 23.25 den dagen Kim Wall døde.

– N.N. (ekskonas navn), jeg er på eventyr i Nautilus. Har det fint. Seiler i rolig sjø og månelys. Dykker ikke. Kyss og klem til kattene, skriver Madsen til eks-kona. Meldingen er etterfulgt av masse hjerter, ifølge aktor.

Ønsket å berolige ekskona

Tidligere har Madsen forklart at Wall døde omkring klokken 23.05, altså 20 minutter før meldingen ble sendt. Aktor fulgte opp SMS-opplesningen med å spørre om Kim Wall allerede var død på tidspunktet, da sms-en ble sendt. Det ble bekreftet av Madsen. Han forklarte at han sendte sms-en for å berolige ekskona.

– På det tidspunktet har du overskudd til å sende en kjærlig sms, men du kan ikke ringe etter hjelp. Er det riktig?, spurte aktor.

– Ja, det har jeg. Du må forstå min situasjon. Jeg vet at hun kommer til å savne meg på natten, så jeg er nødt til å sende et eller annet. Derfor sendte jeg det her, svarte Madsen.

Sms-er vist på storskjerm

En rekke sms-er som ble sendt mellom Madsen og et kvinnelig vitne i saken 4. august, ble vist på storskjerm i rettssalen. Dette protesterte Madsens forsvarer kraftig på.

I sms-ene skriver Madsen at han vil binde fast vitnet i ubåten. Og han legger ut om en rekke voldelige handlinger han vil gjøre mot kvinnen. Sms-ene er et svar på en melding fra kvinnen, der hun ber Madsen true henne. Madsen skriver også at han har en drapsplan klar.

Aktor spurte om det ikke er påfallende med denne sms-utvekslingen, som delvis minner om handlingene Madsen nå er tiltalt for å ha utført. Madsen svarte da at det ville vært absurd å sende slike sms-er for så å faktisk utføre handlingene.

– Det ville ikke et fornuftig menneske gjøre, sa han.

Ble spurt om makabre videoer

Buch-Jepsen spurte også Madsen om en rekke makabre videoer ,som ble vist i retten tirsdag, tatt fra harddisker og datamaskiner som aktor mener tilhører Madsen.

I alt ble tre animasjonsvideoer og to videoer av virkelige drap vist i retten tirsdag.

Madsens forklaring var at datamaskinene ble brukt i jobbsammenheng, og at så mange som 50 andre hadde tilgang til dem, ifølge danske BT.

Madsen ble også konfrontert med ytterligere en video onsdag, som viser en kinesisk kvinne som halshogges. Madsen svarte at det er et historisk bilde fra andre verdenskrig, som det godt kan tenkes at han har lagret. Madsen spurte så aktor hvorfor han bruker tid på å snakke om videoene og bildene.

– Jeg vil vite om du har en årelang interesse for drap og lemlesting av kvinner, svarte aktor.

– Hvis du tiltaler meg for noe annet kan du sikkert finne belastende materiale for det også. For eksempel hvordan man trykker penger eller raner nasjonalbanken, svarte Madsen.