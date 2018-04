Russland beskylder britene for å kidnappe russisk eks-spion

Den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i byen Salisbury i Storbritannia for en drøy måned siden. Britiske myndigheter hevder at de var blitt angrepet med nervegiften novitsjok og at russiske myndigheter sto bak attentatet.

Tidligere denne uken ble Julia skrevet ut fra sykehuset, og faren hennes skal være på bedringens vei.

Vil ikke møte russiske myndigheter

Russiske myndigheter har bedt om å få møte henne, men hun har avvist dette.

«Jeg er blitt gjort kjent med mine kontakter på Russlands ambassade, som så vennlig har tilbudt sin assistanse. Jeg ønsker pr. nå ikke å bruke deres tjenester», skriver i hennes første uttalelse etter giftangrepet.

Hun skriver også:

«Jeg vil understreke at ingen snakker for meg eller min far. Det gjør vi selv.»

Avis: Gått i dekning

I uttalelsen sier ikke Julia noe om hvor hun er, annet enn at hun er utskrevet fra sykehuset i Salisbury, der hennes far, ifølge henne, fortsatt er til behandling.

Den britiske avisen The Times skriver at 33-åringen har gått i dekning på et hemmelig sted med bistand fra politiet.

Etterretningstjenestene MI6 og CIA skal ha diskutert muligheten for å flytte far og datter til USA og gi dem ny identitet der.

Beskyldes for kidnapping

Det har fått den russiske ambassaden i London til å reagere:

«Hemmelig flytting av herr og frøken Skripal, og nekte dem adgang til familien, vil bli sett på som kidnapping eller som tvungen isolering», het det i en uttalelse.

Den russiske ambassaden har også beskyldt Storbritannia for ikke å ivareta sikkerheten til russiske borgere, og den viste til Boris Berezovskij som begikk selvmord på mystisk vis, og giftdrapet av den russiske eksspionen Aleksandr Litvinenko.

Milliardæren Berezovskij flyktet til Storbritannia fordi han røk uklar med president Vladimir Putin, mens en britisk granskning konkluderte med at russiske myndigheter sto bak drapet på Litvineko.

Alternative forklaringer

Russiske myndigheter avviser at de har noe med giftangrepet å gjøre og mener at britene driver med antirussisk propaganda. Isteden har de kommet med en rekke beskyldninger, blant annet at britene selv sto bak angrepet i ledtog med amerikanerne. BBC melder at russiske myndigheter har kommet med 26 forskjellige forklaringer på giftangrepet.

– Russland driver en desinformasjonskampanje, men britiske politikere har uforvarende hjulpet dem. Boris Johnson virker enkelte ganger helt hjelpeløs, sier kjemiprofessor Andrea Sella ved University College i London til The Financial Times.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson hevdet at britenes militære laboratorium kunne fastslå at nervegiften kom fra Russland. Det avviste sjefen for laboratoriet.

HENRY NICHOLLS / Reuters

Burde ventet med straff

Den diplomatiske krisen har ført til masseutvisninger fra begge sider. Et 20-tall land har fulgt opp med å utvise russiske diplomater, deriblant Norge. Den tidligere våpeninspektøren Jørn Siljeholm mener at Vesten altfor raskt straffet Russland.

– Det er for tidlig å konkludere med at Russland sto bak. Slike granskninger tar lang tid, men bevisene blir ikke ødelagt. Derfor kunne man ha ventet med reaksjonene til en endelig konklusjon forelå, sier nordmannen.

Russland har bedt om prøver av nervegassen og å få delta i etterforskningen av giftangrepet. Britene fremholder at det ville være upassende siden Russland kanskje står bak angrepet og at russerne tidligere har trenert slike granskninger.

– Russland har en lang tradisjon for å gjøre det, men ifølge konvensjonen skal alle parter ha tilgang til bevisene, påpeker Siljeholm som forteller at russerne kan kreve ganske mye, uavhengig av om Moskva lyver eller ikke.

Avtalen han sikter til, er FNs Kjemivåpenkonvensjonen som forbyr utvikling, produksjon, lagring, besittelse og bruk av kjemiske våpen.

HANNAH MCKAY / Reuters

Oppskriften på internett

Britiske myndigheter har hevdet at novitsjok kun lages i Russland og at man ved hjelp av prøvene som er tatt, kunne bevise hvor giften er produsert. Britiske kjemieksperter avviser begge deler, skriver The Financial Times.

Det skal finnes en rekke forskjellige typer novitsjok, og samtlige av dem kan man lage i et godt utrustet laboratorium. Oppskriften skal ha vært tilgjengelig på internett i flere år.

– Man må ha strenge sikkerhetstiltak for å hindre at laboratoriemedarbeiderne blir forgiftet, forteller Phil Parons, professor i organisk kjemi ved Imperial College i London.

Novitsjok skal ha blitt utviklet første gang i Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet. Det skal ha skjedd i den lukkede byen Nukus i regionen Karakalpakstan som ligger i Usbekistan.