Det er snart to år siden Omar Mateen (29) skjøt vilt rundt seg med en halvautomatisk rifle og drepte 49 mennesker på nattklubben Pulse i Orlando, Florida.

Nattklubben var et populært samlingssted for homofile i byen, og de fleste ofrene var unge, homofile menn. Til tross for at motivet ikke har vært formelt fastslått, ble massakren ansett for å ha vært et angrep på LHBT-miljøet.

Nå er det imidlertid kommet frem «avgjørende bevis» for at gjerningsmannen ikke hadde som mål å angripe homofile, skriver Vox.

Fakta: Terrorangrepet på nattklubben Pulse 12. juni 2016 ble 49 mennesker drept på en nattklubb for homofile i Orlando. Ytterligere 53 ble såret. De fleste ofrene for skyttemassakren var unge, homofile menn. Massakren var da den dødeligste i nyere tid i USA. Under angrepet ringte gjerningsmannen nødnummeret og erklærte tilhørigheten til ekstremistgruppen IS. Det var 29 år gamle Omar Mateen som sto bak angrepet. Han ble selv drept i en skuddveksling med politiet.

«Alle har tatt helt feil»

Gjerningsmannen skal i utgangspunktet ha sett seg ut andre mål enn Pulse, men konkludert med at disse hadde for høy sikkerhet. Ingen av stedene han i utgangspunktet undersøkte, var tilknyttet LHBT-miljøet.

Mateen skal heller ikke ha visst at Pulse var en nattklubb for homofile. Han skal ha gjort et generelt søk på Google etter «nattklubber i Orlando sentrum» og valgt Pulse fordi det var første treff. Ifølge Huffington Post skal Mateen også ha spurt en dørvakt på Pulse hvor alle kvinnene var.

Disse opplysningene har tidligere vært hemmeligstemplet, men kom frem i rettsdokumenter signert forsvarerne til Mateens enke, skriver The Intercept. Enken sto tiltalt for å ha løyet for FBI og for å ha bistått i angrepet, men ble i forrige uke frikjent.

Under sin sluttprosedyre erkjente aktoratet at Pulse ikke var Mateens opprinnelige mål, skriver Huffington Post, som dekket den to uker lange rettssaken mot enken.

Der ble også Mateens søkehistorikk og GPS-data fra telefonen lagt frem. Etterforskerne fant ingen bevis for at gjerningsmannen hadde besøkt nattklubbens nettside eller tidligere vært i nærheten av den.

Avisens kommentator Melissa Jeltsen konkluderer: «Alle har tatt helt feil om Pulse-massakren».

Etterforsket flere mulige motiver

Til tross for at FBI aldri har fastslått Mateens motiv, har både politikere og organisasjoner uttalt seg som om gjerningsmannen hadde som mål å angripe homofile.

Daværende presidentkandidat Donald Trump sa følgende i en tale etter skytingen:

– Dette er et mørkt øyeblikk i amerikansk historie. En radikal, islamistisk terrorist angrep nattklubben, ikke bare fordi han ønsket å drepe amerikanere, men for å henrette homofile og lesbiske på grunn av deres seksuelle orientering.

Trumps motstander, Hillary Clinton, sa under sitt besøk i Orlando at massakren var hatkriminalitet. I en uttalelse fra FN fire dager etter angrepet slo sikkerhetsrådet fast at det «var rettet mot visse personer grunnet deres seksuelle orientering».

Også gjerningsmannens far antydet i et intervju kort tid etter angrepet at sønnen var homofob, og at det var derfor han valgte å gå til angrep på klubben. Ifølge faren skal Mateen ha blitt sint da han så to menn som kysset hverandre.

Senere hevdet flere venner og tidligere bekjente av massemorderen at Mateen selv var homofil og fast gjest på utesteder på homofile. FBI etterforsket derfor om mannen hadde problemer med sin seksualitet, og om det kan ha vært motivet, men fant ingen klare bevis.

Aftenposten omtalte fire mulige motiver etter angrepet: Hvorfor tok gjerningsmannen 49 uskyldige liv?

Private bilder

Hevn for luftangrep i Irak og Syria

Antagelsen om at angrepet var motivert av homofobi har levd videre til tross for at det allerede dagen etter angrepet kom frem at gjerningsmannen erklærte troskap til ekstremistgruppen IS da han ringte nødnummeret fra Pulse.

Under angrepet gjennomførte Mateen også tre forhandlingssamtaler med politiet. I disse samtalene identifiserte han seg som en «islamistisk soldat», ifølge FBI.

Han fortalte forhandlerne at USA måtte slutte å bombe i Irak og Syria, og at dette var grunnen til at han var på nattklubben.

Før og under angrepet skrev Mateen også flere meldinger på Facebook med politisk innhold: «Amerika og Russland må stanse bombingen av IS» og «Dere dreper uskyldige kvinner og barn gjennom luftangrep ... Nå kan dere smake IS' hevn».

Dette stemmer overens med vitneforklaringen til Patience Carter, en av nattklubbens gjester som overlevde massakren. Fra innsiden av nattklubben hørte hun Mateen kreve stans i USAs bombing av sivile.

I rettssaken mot Mateens enke i forrige måned ble det lagt frem dokumentasjon på at gjerningsmannen regelmessig hadde lest om IS på internett og sett videoer av halshugginger.

Angrepet på Pulse skrev seg inn i historien som den verste skytemassakren i USA i nyere tid. Foruten de 49 som ble skutt og drept, ble 53 såret i skytingen.