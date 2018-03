Det har dommer Elihu Berle i Los Angeles bestemt.

En organisasjon som jobber for utdanning og forskning på giftstoffer, saksøkte Starbucks og andre virksomheter i 2010. Organisasjonen mener selskapene har unngått å opplyse om at kaffeproduktene de selger inneholder høye nivåer av akrylamid, som er et giftig og kreftfremkallende stoff.

Ettersom akrylamid er klassifisert som kreftfremkallende i delstaten, må selskapene bruke advarselsetiketter på produktene, hevder organisasjonen. De viser til en lovparagraf som krever advarsler på produkter som inneholder skadelige kjemikalier.

Selskapene argumenterte med at nivået av stoffet er såpass lavt at det ikke er skadelig. Men dommeren fastslo at selskapene ikke har kunnet bevise dette, og ilegges dermed et påbud om å advare forbrukerne.

– Det er igjen og igjen blitt bevist at kaffe er en sunn drikk. Dette søksmålet har gjort narr av lovparagrafen, forvirret forbrukerne og ikke gjort noe for å bedre folkehelsen, sier USAs nasjonale kaffeorganisasjon (NCA).

Starbucks og 90 andre virksomheter har inntil 10. april på seg å anke avgjørelsen.