Rapport: Rundt 200 omkomne etter storm på Filippinene

De fleste dødsfallene etter stormen Tembin, som søndag økte til tyfons styrke før den blåste ut i Sør-Kinahavet, var i de hardt rammede provinsene Lanao del Norte og Lanao del Sur og på Zamboanga-halvøya, ifølge en foreløpig rapport fra myndighetene.

40.000 mennesker har flyktet til midlertidige leire og 70.000 har måttet forlate hjemmet sitt, ifølge hjelpeorganisasjoner som advarte om at fortsatt mye nedbør kan gjøre redningsarbeidet etter overlevende vanskelig.

Flomvann fra fjellet

Det ble satt i verk en søk- og redningsoperasjon etter mer enn 30 mennesker som ble feid vekk av flomvannet i fiskerlandsbyen Anungan. Fem omkomne er hittil funnet i landsbyen.

– Flomvann fra fjellet kom ned veldig raskt og feide med seg folk og hus. Det er svært trist fordi julen bare er noen få dager unna. Men sånt som dette skjer utenfor vår kontroll, sa ordfører Bong Edding i Sibuco i provinsen Zamboanga del Norte. Edding mente tragedien skyldes årevis med tømmerhugst i fjellene nær Anungan og la til at han og andre tjenestemenn vil gjøre sitt for å prøve og stanse hugsten.

Resten av de omkomne ble meldt fra Lanao del Sur og Lanao del Norte, der flomvann fra et fjell feide over folk og hus langs et elveleie.

20 tyfoner

Tembin pisket fredag inn over Mindanao-øya, der det bor rundt 20 millioner mennesker. Det ble målt vindkast ​på 125 kilometeren i timen og ekstremværet brakte med seg store nedbørsmengder.

Øynasjonen blir herjet av rundt 20 tyfoner og stormer hvert år.