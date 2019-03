Dette er et stort steg mot at USA på nytt vil begynne å sende astronauter opp til verdensrommet igjen, ifølge BBC.

Oppskytningen er det det amerikanske selskapet SpaceX, eid av Elon Musk, som står bak.

Vil bruke astronauter

Prøveoppskytingen skjedde rundt 08.50 i norsk tid, og var ment som en demonstrasjon for å vise hvordan den nye kombinasjonen med raketten og romkapselen ville fungere.

Blir oppskytingen vurdert som suksessfull, er det sannsynlig at det amerikanske romfartsselskapet vil åpne for at austronauter skal bemanne raketten i løpet av dette året.

På lørdag tok romkapselen av som planlagt, og det var ingen komplikasjoner. Dette regnes som en milepæl for SpaceX, som i sine 17 år i drift har hatt ett hovedmål: å sende folk ut i rommet, skriver BBC.

USA har ikke sendt mennesker opp til rommet siden 2011, og har heller betalt for å bruke russiske romfartøy.

Bemannet med prøvingsdukke

Crew Dragon-kapselen er egentlig bygget for å romme mennesker, men under lørdagens demonstrasjon var det ikke noen astronauter ombord. Eneste passasjer var prøvingsdukken «Ripley», oppkalt etter karakteren i filmserien «Alien». Dukken har sensorer rundt hodet, nakken og ryggraden, og skal måle hva et menneske vil oppleve når det blir skutt opp.

Oppskytningen varte i 11 minutter, og har satt Dragon-kapselen på kurs mot den internasjonale romstasjonen som går i kretsløp rundt jorden. Den er beregnet å være fremme på søndag.