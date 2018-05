Den australske mannen har donert blod (plasma) jevnlig i 60 år. Fredag erklærte han at det var siste gangen. På disse årene skal han ifølge det australske Røde Kors’ blodservice ha reddet livet til 2,4 millioner babyer.

– Det er slutten på et langt løp, sier mannen til den australske avisen The Sydney Morning Herald.

Babyen kan få hjerneskade eller dø

Harrison har unike antistoffer i blodet som gjør at australske leger har utviklet en bemerkelsesverdig behandling kalt Anti-D, som bidrar til å bekjempe rhesussykdom. Når en gravid kvinne har rhesusnegativt blod (RhD-negativ), og babyen i livmoren har rhesuspositiv blod (RhD positiv) arvet fra sin far, kan hun produsere blodceller som angriper blodcellene til hennes ufødte barn. I verste fall kan det føre til hjerneskade eller død for babyen. James Harrison produserer naturlig den sjeldne kombinasjonen av RhD-negativ blod og Rh + -antistoffer, noe som gjør ham til den ideelle donoren. Vaksiner av Harrisons blod hindrer kvinner i å utvikle potensielt skadelige antistoffer under graviditet.

Tusenvis av babyer døde i Australia hvert år før de fikk et gjennombrudd med Anti-D-vaksiner på 1960-tallet. Oppdagelsen av James Harrisons blodtype skal være hovedårsaken til at barnedødstallene fikk en forklaring.

Måtte selv ha blod etter operasjon

James Harrison var 14 år gammel da han måtte gjennom en stor operasjon i brystet. Han var avhengig av fremmed blod for å overleve.

– Etter den opplevelsen lovet jeg meg selv å gi blod så lenge jeg kan, sier australieren.

Siden 1967 har han gitt blod hver måned, og over to millioner babyer skal ha blitt reddet av Anti-D fra Harrison, ifølge Røde Kors’ blodservice.

– Jeg håper det er en rekord som noen kan bryte, fordi det vil bety at de er dedikert til denne viktige saken, sier han.

Til og med hans datter fikk Anti-D vaksine da hun skulle føde sitt andre barn.

Røde Kors Australia

– Det resulterte i at mitt andre barnebarn ble født sunt. Det føles veldig godt at jeg kan bidra til å redde barns liv, sier han til CNN.

Ett av hans få talenter

Hvorfor han har den sjeldne blodtypen, er ikke legene helt sikre på, men de tror det kan komme av blodoverføringene som ble gjort under operasjonen da han var 14 år. Han er én av kun 50 personer i Australia som er kjent for å ha antistoffene, opplyser blodtjenesten.

Totalt skal mer enn tre millioner doser med Anti-D ha blitt utstedt til australske mødre med negative blodtyper siden 1967. For Harrison er det nå slutt. Han har nådd aldersgrensen for å være blodgiver i Australia, som er 81 år.

Nå hylles han som en helt, men selv er han ganske så beskjeden på egne vegne.

– Ett av mine talenter, sannsynligvis mitt eneste, er at jeg kan være blodgiver.