Brasiliansk politi drepte 5.000 mennesker i fjor

Samtidig falt antall drepte politibetjenter med 15 prosent til 385, ifølge rapporten som er utarbeidet i et samarbeid mellom universitetet i São Paulo, Brasils forum for offentlig sikkerhet og nyhetsmediet G1.

I et forsøk på å få bukt med volds- og narkotikakriminalitet, og med godkjennelse fra nasjonalforsamlingen, overtok den brasilianske hæren i februar ansvaret for sikkerheten i delstaten Rio de Janeiro. Der ble det i fjor registrert 40 drap per 100.000 innbyggere.

Politiet i Brasil har internasjonalt blitt kritisert for å være voldelige og for å ha en altfor lav terskel for å avfyre skudd.