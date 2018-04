Syria: Eksplosjoner utenfor Hama og Aleppo

Militære kilder bekrefter at militærbaser utenfor Hama og Aleppo ble truffet av missiler søndag kveld, melder det statskontrollerte nyhetsbyrået SANA. Angrepet skal ha funnet sted om lag 22.30 lokal tid.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var det militærbasen til den 47. brigaden nær byen Salhab, vest for Hama, som ble rammet. Den blir brukt av iranskstøttede styrker.

Også en base ved militærflyplassen Nairab, i nærheten av den internasjonale flyplassen Aleppo, skal ha blitt truffet, ifølge SOHR.

Flere regimevennlige medier mener Israel står bak angrepet, men Israel uttaler seg vanligvis ikke om slike hendelser.

Israel har ifølge byrået utført en rekke angrep mot iranskstøttede styrker den siste måneden. Myndighetene i landet har gjentatte ganger sagt at de ikke vil godta at Iran får et permanent militært fotfeste i Syria, og i februar anklaget Israel iranske styrker ved Homs-basen for å ha sendt en drone inn over Israel.