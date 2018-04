Kritiseres for drøye vitser under korrespondentmiddag

Under standup-talen sin langet hun særlig ut etter Sarah Huckabee Sanders, talsperson for Det hvite hus, som var til stede under middagen.

Wolf kalte blant annet Sanders for en kvinnelig onkel Tom, og beskyldte henne for stort sett å lyve, skriver CNN.

– Jeg liker egentlig Sarah godt. Jeg syns hun er ressurssterk. Hun brenner fakta og bruker dem til å lage perfekte «smoky eyes», sa hun blant annet med referanse til Sanders' mørke øyenskygge.

Komikeren gikk også løs på Trumps datter, Ivanka Trump, som hun omtalte som administrasjonens «bleiebøtte».

– Elegant på utsiden, med fortsatt full av dritt, sa Wolf.

– Imponerende

Wolf har fått hard medfart av flere, spesielt høyreorienterte medier, ifølge CNN. Sanders' forgjenger, Sean Spicer, beskriver flere av vitsene som «avskyelige»

– Dette var absolutt en forferdelig tale, sier han i et intervju med The Guardian.

Maggie Haberman, korrespondent for New York Times i Det hvite hus, skryter av Sanders for at hun ble værende under harselaset.

– Sarah Sanders satt og tok imot intens kritikk rettet mot hennes fysiske utseende, hvordan hun presterer på jobb og så videre, istedenfor å forlate rommet, og det på nasjonal TV. Det var imponerende, skriver hun på Twitter.

– Katastrofe

Trump, som selv deltok på et arrangement for tilhengerne sine i Washington i delstaten Michigan da middagen fant sted, mener korrespondentmiddagen var mislykket.

– Mens Washington, Michigan var en stor suksess, fungerte det som skjedde i Washington D.C rett og slett ikke. Alle snakker om at Det hvite hus' korrespondentmiddag var en veldig stor og kjedelig katastrofe. Den såkalte komikeren gikk virkelig «på trynet», skriver han.