Ifølge Twitter ble brukernes passord skrevet ut i klartekst i en intern logg, noe som ikke skal skje.

Twitter understreker at det ikke er noe som tyder på at hackere har vært involvert eller at passord har kommet på avveie, men de anbefaler likevel brukerne om å bytte passord.

– For å være på den sikre siden, ber vi dere om å overveie å bytte passord på alle tjenester der passordet er benyttet, heter det i en kunngjøring fra Twitter.