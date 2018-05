Han er opposisjonens leder. Men president vil han ikke bli.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble torsdag formelt valgt til regjeringspartiet AKPs kandidat til presidentvalget den 24. juni. Men klarer opposisjonen å stable på bena en kandidat som kan hindre Erdogan i å få enda større makt?

Det kan bli avgjort når det største opposisjonspartiet, CHP, fredag presenterer sin presidentkandidat.

Torsdag kveld sa nestlederen i CHP, Ilhan Kesici, at partiets kandidat ville bli Muharrem Ince, parlamentsmedlem for CHP gjennom 16 år. Det ble altså ikke partileder Kemal Kiliçdaroglu.

Fakta: Presidentvalget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni. Valget skulle egentlig vært avholdt i november 2019, men Erdogan og hans parti AKP har utlyst nyvalg. Det er ventet at mellom seks og ni kandidater blir godkjent av valgkommisjonen. Dersom ingen av kandidatene oppnår over 50 prosent av stemmene ved første valgomgang, går de to kandidatene med flest stemmer videre til en avgjørende andre runde 8. juli.

Mangler karisma og appell utenfor partiet

President Recep Tayyip Erdogan forsøkte å få Kiliçdaroglu til å stille som presidentkandidat, men CHP-lederen nektet.

Partiet og Kiliçdaroglu selv hevder de har ideologiske grunner til å unnlate å nominere partilederen. De ønsker seg et mer parlamentarisk system, der presidenten har en mer symbolsk stilling.

Men kritikerne mener det også har sammenheng med Kiliçdaroglus egenskaper.

– Han har ikke særlig karisma og i hvert fall ikke appell utenfor partiets kjernevelgere, mener Einar Wigen, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Kiliçdaroglu vet også at dersom han stiller til valg, så risikerer han å tape. Dersom det skjer vil han også miste kontrollen over partiet.

Rykket opp etter forgjengerens sexskandale

Kiliçdaroglu var partiets nestleder før han i 2010 ble valgt til leder. Det skjedde etter at den tidligere lederen, Denyz Baykal, dukket opp på en pinlig video med sin tidligere sekretær.

– Kiliçdaroglu fungerte glimrende som nummer to i partiet, som en organisator. Men han mangler lederegenskaper, mener Gürkan Özturan, journalist for Dokuz8, en nyhetstjeneste som først og fremst rapporterer på sosiale medier og som baserer seg på rapporter fra hundrevis av frivillige over hele Tyrkia.

Alphan Telek tror det er mange grunner til at Kiliçdaroglu har tapt åtte valg mot Erdogan og at det ikke bare skyldes manglende karisma.

– Men det er ingen hemmelighet at de fleste tyrkere og kurdere sier Kiliçdaroglu mangler en leders visjoner og at han ikke oppfører seg som en leder, sier Telek, som er akademisk leder ved IstanPol Institute. – De mange nederlagene hans tvinger ham til å forhandle med andre partier om hvem som kan være den beste kandidaten.

Opposisjonen trenger en samlende kandidat

Ekspertene er også enig om at Kemal Kiliçdaroglu mangler evnen til å tiltrekke seg stemmer utenfor partiets kjernevelgere.

– Kiliçdaroglu vet at det blir vanskeligere å nå de nødvendige 50 prosent av stemme dersom han er kandidaten, sier Edgar Sar. Han underviste tidligere i statsvitenskap ved Yildiz-universitetet i Istanbul, men fikk sparken i fjor fordi han underskrev et opprop om fred med kurderne.

Sar sier opposisjonens kandidat må appellere til alle, som nasjonalister, venstreorienterte og kurdere. Dessuten bør vedkommende være i stand til å plukke stemmer hos AKP-velgere som er misfornøyd med Erdogan. Det mener han Kiliçdaroglu ikke vil klare.

Svak opposisjon, enkelt for Erdogan

CHP var tidligere Tyrkias statsbærende parti, grunnlagt av landsfaderen Mustafa Kemal Atatürk. Men siden AKP tok makten i 2002, har CHP knapt vært i stand til å nå over 25 prosent av stemmene ved nasjonale valg.

Landets arbeiderklasse har stemt på Erdogan – blant annet fordi de liker hans fokus på islam, men også fordi CHP ikke har presentert en politikk for de fattige.

– De er generelt veldig utydelige om hva som er deres politikk. De presenterer seg bare som Erdogans og AKPs motpol, og ikke som et styringsalternativ med klare ideer om hvordan Tyrkia bør se ut i fremtiden, mener Einar Wigen.

Vil ta fra presidenten makt

En talsmann for CHP benekter at det er et tegn på svakhet at partilederen ikke søker landets viktigste jobb

– CHP er motstandere av at så mye makt skal være samlet hos presidenten. Vi vil ha et klassisk parlamentarisk system, sier Yüksel Taşkin, medlem av partiforsamlingen som velger partiets leder og styre.

Han påpeker også at de må finne en mest mulig samlende kandidat for å ha en sjanse til å vinne.

Men han innrømmer også at partiet burde være tydeligere for å tiltrekke seg arbeiderklassen og de fattige.

– Vi kan vinne valget med løfter om velferd og demokrati, mener han.