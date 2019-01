Rob O’Hara er i en vanskelig knipe. Han og kona har kjøpt nytt hus, men har ennå ikke solgt det gamle. Nå får ingen av dem utbetalt lønn.

– Vi betaler på to lån, og har to barn. Vi hadde nok i banken til å dekke det ene for noen måneder, men sparepengene våre forsvinner fort. Hvis det fortsetter til neste lønningsperiode må vi ta opp et lån for å dekke utgiftene, sier Rob O’Hara i et e-postintervju med Aftenposten.

Må si opp TV, nett og telefon?

Han er dataspesialist med Federal Aviation Administration – det amerikanske luftfartstilsynet – i Oklahoma. Kona jobber samme sted.

Nå er de begge permittert på grunn av budsjettkonflikten som delvis har stengt den amerikanske staten. Konflikten består i at president Donald Trump forlanger 5,7 milliarder dollar for å finansiere grensemuren mot Mexico i budsjettforslaget. Dette nekter Demokratene i Kongressen å godta.

Familien O’Hara har allerede strammet inn kraftig på forbruket. Dersom shutdown-situasjonen fortsetter til februar, må de kutte ytterligere.

– Da må vi kansellere kabel-TV, internett- og mobilabonnement, blant annet, sier han.

Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

Frykter utkastelse

Her i USA har sosiale og vanlige medier vært fulle av historier om offentlige arbeidere som sliter med å få endene til å møtes etter at de forrige fredag ikke fikk utbetalt lønn. Noen, som Rob O’Hara, kan tære på sparepenger og slanke overflødig forbruk. For Eliana Israel er ikke det noe alternativ. Hun og mannen har bare akkurat nok til å klare seg. Nå frykter hun at de blir kastet ut.

– Jeg fikk bare 16 dollar i etterlønn fredag. Jeg har forsøkt å snakke med huseieren, men han kan ikke gi oss noe særlig utsettelse, sier Israel i et telefonintervju med Aftenposten.

Leter etter ekstrajobb

Hun, og mange andre statsansatte, har forsøkt å sette opp en innsamlingsside på nettstedet gofundme. Israel jobber for US Census Bureau – folketellingen – i Kentucky. Hun har også forsøkt å spe på husleien med å se etter småjobber.

– Foreløpig har jeg ikke funnet noen ekstrajobb. Dette er fjerde gang jeg har vært med på en shutdown, men det har aldri vært så ille som dette. Nå vil jeg se meg om etter en annen jobb. Staten bryr seg ikke om sine ansatte, sier Israel.

Avlyste barnebursdag

Flere andre Aftenposten har vært i kontakt med frykter for jobbene sine, og vil derfor ikke stå frem med fullt navn. Én kvinne forteller at hun måtte kansellere bursdagsselskapet til sin 12 år gamle datter.

Familien tærer på sparepengene og kutter alle utgifter som ikke er nødvendig livsopphold. På et Facebook-forum forteller en kvinne at hun ikke tar medisiner. Flere andre skriver at de har utsatt medisinske inngrep og tannlegebesøk.

Fakta: Striden som stenger staten Donald Trump lovet i valgkampen at han ville bygge en mur mot Mexico om han ble valgt til president. Han sa også at han ville tvinge Mexico til å betale for muren. Det har ikke lykkes presidenten å sikre penger for muren fra Kongressen, som må godkjenne budsjettet. Trump på sin side har nektet å godkjenne et budsjett uten 5,7 milliarder dollar til muren. Det har ført til at ni departementer er delvis stengt. Det påvirker over 800.000 statsansatte, som enten er permittert eller må jobbe uten lønn. Demokratene ønsker at alle deler av staten, minus Homeland Security som har ansvar for grensen, skal gjenåpnes, og at man deretter skal forhandle om en løsning på grenseproblemene.

Historiens lengste – kan bli lenger

De siste dagene har rasende statsansatte demonstrert flere steder i USA. De har også lagt press på sine kongressmedlemmer om å finne en løsning på krisen.

Shutdown-situasjonen er nå historiens lengstvarende, og det er foreløpig liten bevegelse mellom partene.

En måling fra Quinnipiac-instituttet viser at 56 prosent av velgerne klandrer Trump og hans parti for den stengte staten. 36 prosent mener demokratene har skylden. Tendensen bekreftes av flere målinger.

Michael Dwyer, AP/NTB scanpix

Ni av den amerikanske statens departementer er stengt, og over 800.000 ansatte er berørt. Ansatte som regnes som «nødvendige», må jobbe uten lønn og får betalt senere. Resten blir permittert. Disse kan søke om arbeidsledighetstrygd.

Rammer millioner

I tillegg til de statsansatte er det en enorm mengde underleverandører, konsulenter og frilansere som jobber for departementene. Disse utgjør omtrent fire millioner mennesker totalt. Mange av disse blir også berørt av stengingen.

Ringvirkningene når også alle dem som ikke får betalt for varer og tjenester – fra huseiere som mister leieinntekter, til butikker og kafeer som opplever skarp nedgang i kundetilfanget. Omtrent 4,5 millioner mennesker er direkte avhengig av inntekter fra statsansatte, ifølge en kronikk av professor Paul C. Light i The Wall Street Journal.

En nasjonal dugnad for å hjelpe

Private bedrifter, banker og organisasjoner har satt i gang tiltak for å hjelpe fortvilte statsansatte. Teleselskaper, strømleverandører og andre gir utsettelse på regninger og tilbud om betalingsordninger. Mange banker tilbyr kortsiktige, rentefrie lån.

– Banken vår tilbyr et lån til alle permitterte på 60 dager uten rente for samme beløp som den forrige lønningen din, forteller Rob O’Hara.

– Men for andre typer gjeld, som kredittkort, må hver enkelt forhandle med selskapet.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.