Israelske styrker drepte over 50 palestinske barn i fjor

Ifølge en fersk rapport fra den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem ble 290 palestinere drept av israelske sikkerhetsstyrker i fjor, 254 av dem på Gazastripen.

Blant dem drepte var det 55 barn, og 47 av disse ble drept på Gazastripen. Den yngste var bare fire år.

– Disse hendelsene er et direkte resultat av Israels hensynsløse politikk, som er autorisert av regjeringen og forsvarsledelsen, og som rettsvesenet støtter opp under, slår B'Tselem fast.

– Så lenge Israel holder fast ved denne politikken, til tross for det forutsigelige utfallet, kommer antallet ofre til å stige, slår menneskerettsorganisasjonen fast.

Ubevæpnede demonstranter

Palestinerne på Gazastripen har siden mars i fjor holdt ukentlige demonstrasjoner nær det strengt bevoktede grensegjerdet mot Israel.

Israelske skarpskyttere langs grensa har skutt med skarpt mot de ubevæpnede demonstrantene, og flere tusen er ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA truffet, mange på flere hundre meters hold.

190 palestinere er drept under slike demonstrasjoner, 34 av dem barn, blant dem en fireåring og tre elleveåringer, ifølge B'Tselem.

Internasjonal kritikk

Helsearbeidere og pressefolk er også blant de drepte, og Israel har høstet skarp internasjonal kritikk for maktbruken.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter, slo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast i april i fjor.

– Spesielt bruken av skarp ammunisjon bør være gjenstand for en uavhengig og åpen gransking, slo EUs utenrikssjef Federica Mogherini fast.

FNs generalsekretær António Guterres har også krevd uavhengig gransking, og det samme har Amnesty International.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist kravet og kritikken.

– Godt jobbet av våre soldater, lød hans svar.

– Krigsforbrytelser

Organisasjonen Defense for Children International–Palestine (DCIP) overleverte nylig en 57 sider lang rapport , der de konkluderer med at israelske soldaters drap på ubevæpnede barn på Gazastripen er krigsforbrytelser.

Rapporen er utarbeidet i samarbeid City University of New York og er overlevert til granskingskommisjonen som ble opprettet av FNs menneskerettsråd i mai i fjor.

Ifølge DCIP ble 56 palestinske barn drept av israelske styrker i året som gikk, 45 av dem på Gazastripen.

– DCIP har kunnet fastslå at et overveldende flertall av dem ikke utgjorde noen umiddelbar fare for israelske styrker, heter det i rapporten.

B'Tselem karakteriserer også de israelske sikkerhetsstyrkenes maktbruk mot ubevæpnede palestinske demonstranter, blant dem mange mindreårige, som «ulovlig og umoralsk» og fastholder at flertallet av de drepte ikke utgjorde noen trussel mot de tungt bevæpnede soldatene langs grensa.

– Nødvendig maktbruk

Israelske myndigheter fastholder at maktbruken har vært nødvendig for å hindre demonstrantene fra å ta seg over grensa og gjennomføre voldelige aksjoner inne i Israel.

Flere palestinere ble også drept i israelske flyangrep på Gazastripen, blant dem en gravid kvinne, babyen hennes og to 14-åringer, ifølge B'Tselem.

Seks sivile israelere ble drept i palestinske angrep på den okkuperte Vestbredden i 2018, og en gravid kvinne som ble såret mistet fosteret hun bar på.

Sju israelske soldater ble drept i angrep, fem på Vestbredden, en under en operasjon inne på Gazastripen og en som ble skutt av en palestinsk skarpskytter på grensa mellom Gaza og Israel.