Kongen giftet seg i hemmelighet med den unge russiske skjønnhetsdronningen. Nå har han overraskende abdisert.

«Kongehuset meddeler at Hans Majestet 6. januar har abdisert som den 15. kongen av Malaysia», opplyste kongehuset søndag.

Kong Sultan Muhammad V (49) overtok tronen i 2016, men han tok permisjon i november av medisinske årsaker.

Senere kom det frem at den egentlig grunnen til fraværet var at han giftet seg med den russiske skjønnhetsdronningen Oksana Vojevodina (25). Hun ble kåret til Miss Moskva i 2015, og ifølge den russiske avisen Gazeta skal det ha vært et overdådig bryllup i et konserthus i Barvikha, et luksusområde som huser milliardærer, kjendiser og toppolitikere vest for Moskva.

Seks måneder før bryllupet skal Vojevodina ha konvertert til islam, og hun skal ha tatt det muslimske navnet Rihana.

Roterende konge

Kongehuset i Malaysia er unikt i verdenssammenheng. Kongen velges for fem år av gangen, og monarker fra ni av de vestmalaysiske delstatene veksler på å være statsoverhode.

Etter at Malaysia ble uavhengig i 1957, har aldri en konge tidligere abdisert. I grunnloven heter det imidlertid at hvis det skjer, skal en ny konge velges senest fire uker etter at tronen blir ledig, ifølge Reuters.

Mandag ble de kongelige familiene i Malaysia enige om å stemme på en ny konge 24. Januar, og den nye monarken skal formelt tiltre 31. januar.

Malaysia er et konstitusjonelt monarki med statsministeren som regjeringssjef, og kongen har hovedsakelig en symbolsk rolle som statsoverhode. Kongen skal blant annet være forsvarer av islam, og han må godkjenne utnevnelsen av statsministeren og andre sentrale posisjoner.

Upopulært med russisk dronning

I Malaysia er det ikke forbudt for kongen å gifte seg med en utlending, men Singapore-avisen The Straits Times skriver at det har vært mye murring etter at det ble kjent at statsoverhodet hadde funnet seg en russisk kone.

Giftermålet skal imidlertid bare ha vært dråpen som fikk begeret til å renne over, og regjeringen skal angivelig ha bedt kongen om å abdisere. Det samme skal flere av de andre regentfamiliene ha gjort.

Debatt om kongedømmet

Det skal ha vært økende bekymring blant de andre kongelige familiene for at den sittende kongen ville undergrave tilliten til monarkiet. De siste månedene har det vært en heftig debatt i Malaysia om hvilken rolle kongen egentlig bør spille i demokratiet.

Bakgrunnen er at Mahathir Mohamad ledet opposisjonen til en historisk seier i mai i fjor. Koalisjonen som har styrt Malaysia i 60 år, tapte.

Kongen trenerte imidlertid den formelle utnevnelsen av Mahathir som statsminister. Senere brukte han flere uker på å godkjenne den nye statsadvokaten.