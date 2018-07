Spanias statsminister møter den katalanske lederen

Det første møtet mellom en spansk statsminister og en katalansk leder på to år startet med et håndtrykk på Sánchez' kontor.

Torra, som går inn for en ny folkeavstemning om løsrivelse for sin region, sier hans mål er å finne ut hva sosialistpartiet mener om Catalonias rett til uavhengighet.

Sánchez har imidlertid bedt katalanerne bla om til en ny side, og flere medlemmer av den nye regjeringen til Sánchez har avvist ideen om en ny folkeavstemning.

Carmen Calvo, som er visestatsminister, har for eksempel sagt til avisa El Mundo at den spanske grunnloven ikke åpner for at en del av landet kan rive seg løs, og at ingen spansk regjering vil la det skje.

Sánchez overtok som statsminister i forrige måned etter at han med hjelp fra katalanerne i nasjonalforsamlingen styrtet regjeringen til Mariano Rajoy.

Rajoys forhold til katalanerne låste seg etter at han gikk drastisk til verks mot de katalanske lederne etter den ulovlige folkeavstemningen i fjor høst.

I et forsøk på å lette stemningen foran det første møtet overførte Sánchez seks av de ni katalanske lederne som satt fengslet ved Madrid, til Catalonia.