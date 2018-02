Eksguvernør utfordrer Maduro i presidentvalget

Falcón bryter mot oppfordringen til boikott av valget i april, melder Reuters. En boikott som har fått Maduro til å beskylde motstanderne for å være feige.

– Regjeringen har lovet millioner av venezuelanere et paradis, men de har gitt dem et helvete, sa Falcón til pressen da han registrerte seg som presidentkandidat.

Han kalte Maduro «sultkandidat», men henvisning til den økonomiske krisen som har ført til knapphet på blant annet mat og medisiner og stor utflytting fra det oljerike søramerikanske landet.

Opposisjonskoalisjonen boikotter valget 22. april fordi dens to mest populære ledere – Leopoldo Lopez og Henrique Capriles – ikke får lov til å stille, i tillegg til at flere partier er blitt forbudt, og valgkommisjonen er på Maduros side. Falcón forsvarer sitt kandidatur med at han er uavhengig av koalisjonen, som mener valget er en farse som kun har til hensikt å stramme Maduros grep om makten.

Reuters / NTB scanpix

Selv om Falcón en gang ble sett på som en mulig overgangsfigur etter nesten to tiår med sosialistpartiet ved makten, levnes 56-åringen få sjanser. Han har bakgrunn fra bevegelsen rundt tidligere president Hugo Chávez, og mange tidligere partifeller ser på avhopperen som en forræder. I opposisjonen er det derimot mange som er skeptiske til nettopp bakgrunnen hans.