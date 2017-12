Tre menn siktet for journalistdrap på Malta

Galizia ble drept av en bilbombe 16. oktober. Hun var en fremtredende offentlig person som drev undersøkende journalistikk og brukte bloggen sin til å avsløre kriminalitet og korrupsjon i den lille øystaten i Middelhavet.

De tre mennene som er siktet for drapet erklærte seg ikke skyldig i et rettsmøte tirsdag. I tillegg til selve drapshandlingen er mennene, som alle er i 50-årene, siktet for besittelse av eksplosiver, for å ha konstruert bomben og for å ha deltatt i organisert kriminell virksomhet.

Tidligere i år avslørte Galizia at kona til statsminister Joseph Muscat, Michelle Muscat, hadde etablert et stråselskap og gjemt unna penger i skatteparadiset Panama.

EU-parlamentet reagerte sterkt på drapet og krevde grundig etterforskning. EU-parlamentarikerne besluttet også å ære den drepte journalisten ved å oppkalle presserommet sitt etter henne.