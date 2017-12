Trump klandrer eks-rådgiver for valgfiasko: Nå frykter partiet Steve Bannons originale kandidater.

USAs president Donald Trump legger mye av skylden for valgfiaskoen i Alabama på sin eks-rådgiver. Steve Bannon, som nå styrer sitt høyreradikale nettsted Breitbart, jobbet intenst for å få valgt inn den omstridte Roy Moore til USAs senat.

I stedet vant demokratene et sete som var ansett som bombesikkert for Trumps parti. Republikanerne fikk sitt flertall i Senatet halvert fra to til en.

– Trumps instinkter riktige

The Washington Post har snakket med 20 Trump-kilder i og utenfor Det hvite hus. Flere sier at presidenten klandret Bannon og hans «bunnløst elendige» kandidat Roy Moore for nederlaget. Senator Lindsey Graham, en tidligere Trump-kritiker som ser ut til å stå stadig mer på godfot med presidenten, kritiserte Bannon og skrøt av Trump.

When it comes to Alabama politics Steve Bannon should have followed President @realDonaldTrump lead in supporting Luther Strange.



Trump’s instincts on the Alabama race proved to be correct. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 13, 2017

«I Alabama-politikken burde Steve Bannon ha gjort som president Donald Trump, og støttet Luther Strange. Trumps instinkter om Alabama-valget viste seg å være riktige», skriver Graham.

Strange var partielitens foretrukne kandidat, men han tapte nominasjonen mot den mer konservative Roy Moore.

KEVIN LAMARQUE / Reuters / NTB scanpix

Frykter Bannon-strategi

Andre republikanske topper er nå redde for at Bannons kamp for å få nominert kandidater som bare appellerer til partiets grunnfjell, vil føre til havari i valget neste år.

– Hvis Bannon blir Det republikanske partiets ansikt, vil det være en katastrofe. Jeg vokste opp med mange storkjeftede folk i Queens som var som Bannon. Ingen av dem endte opp i en posisjon som ham, sa kongressmedlem Peter King etter Alabama-tapet. Han er medlem av Representantenes hus fra New York.

Kaller partitopp «slange»

På nettstedet Breitbart legges skylden for Alabama-tapet på partiets senatsleder Mitch McConnell. I nettstedets radioprogram onsdag fikk han merkelapper som «idiot» og «en slange» av innringere.

Fakta: Mellomvalget 2018 Tirsdag 6. november 2018 er det valg i USA. 33 av 100 seter i Senatet er på valg for en seksårsperiode. Alle de 435 stemmeberettigede mandatene i Representantenes hus er på valg for en toårsperiode. Republikanerne har nå flertall i begge disse kamrene av Kongressen.

Har to kvalifikasjonskrav

Bannon erklærte politisk borgerkig mot partieliten da hans tid i Det hvite hus var over. Han leter opp kandidater i mange delstater. Disse skal utfordre partipolitikere som Bannon mener ikke er lojale nok mot Trump og hans «Amerika først»-politikk. Bannon stiller i hovedsak to krav til sine utvalgte:

De vil vrake senatsleder Mitch McConnell.

De vil skrote filibuster-reglene, en ordningen som gjør at et mindretall på 40 av 100 senatorer kan forhindre at saker kommer til avstemning.

Noen steder har Bannon allerede valgt side. Andre steder forsøker han å få meningsfeller til å utfordre mer tradisjonelle partifolk.

Her er noen av kandidatene han går i bresjen for:

Ross D. Franklin / AP / NTB Scanpix

Arizona: Kelli Ward

I Arizona erklærte Kelli Ward at hun ville erstatte partiets senator Jeff Flake, en kjent Trump-kritiker. Flake vil ikke stille til gjenvalg. Den mest prominente motstanderen kan dermed bli kongressmedlem Martha McSally.

Da senator John McCain kunngjorde at han hadde kreft i hjernen, rykket Ward raskt ut med håp om at han måtte gå av så fort som mulig. Hun ønsket selv å bli innsatt. Ward støttes av Gun Owners of America, en organisasjon som er mer imot våpenreguleringer enn National Rifle Association (NRA).

Nevada: Danny Tarkanian

I Nevada utfordrer Danny Tarkanian den Trump-skeptiske partifellen Dean Heller. Tarkanian har kalt overgrepsanklagene mot Roy Moore for karakterdrap.

I høst har han vakt oppsikt med en opptreden sammen med en velkjent bordellbaron og et intervju på en Youtube-kanal som har spredt konspirasjonsteorier om Las Vegas-massakren.

AP/NTB scanpix

Wyoming: Erik Prince

Det ryktes også at Bannon forsøker å få Erik Prince til å stille opp som kandidat i Wyoming. Prince var en av grunnleggerne av Blackwater, et sikkerhetsselskapet som ble kraftig kritisert etter en massakre på et torg i Bagdad i 2007. I 1990 var Prince en kort stund praktikant i Det hvite hus. Om det har han blant annet sagt at han mislikte at homofile grupper ble tatt inn i varmen.

Her er noen av de andre kandidatene eller mulige kandidater til Senatet og Representantenes hus som Bannon liker: