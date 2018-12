Moren Olga Fedortsjenko lurte på hva som var galt med datteren.

10-åringen satt og løste dagens oppgave som 4.-klassingene ved skolen i St. Petersburg hadde fått av læreren.

Barna skulle forestille seg at Russland var krig og at alle fedrene var innkalt til militæret.

Skriv et brev til faren din. Ved fronten.

«Kjære pappa! Du var nettopp sammen med oss, og nå er du i krigen ..»" var alt datteren klarte å skrive før tårene kom.

– Først ble jeg så overrasket og sjokkert at jeg ikke visste hva jeg skulle si, sier Fedortsjenko.

– Hva slags komplette idioter finner på å gi små barn slike skoleoppgaver, spør hun.

Så satt hun seg ned for å skrive et leserinnlegg. Da ble det bråk.

Mil.ru/Nordflåten

Dette er det villeste landet i verden. På en positiv måte.

– Ikke engang kommunistene var så sprø

– Jeg ble selv oppdratt i sovjetisk skole. Vi skrev selvfølgelig om kommunistiske helter. Men vi fikk aldri så sprø og skremmende skoleoppgaver som dette, sier Olga Fedortsjenko til Aftenposten.

– Skolen forbereder barna våre på en helt ekstrem situasjon.

Livejournal/Fedortsjenko

Hun ser på dette som en del av et større mønster, som for eksempel da barnehagesjefen hengte opp et bilde av Putin i barnehagen.

– I Sovjet-tiden var det heller ingen som ville funnet på å henge opp et bilde av Brezjnev i barnehagen slik de gjorde med Putin.

ALEXEI DRUZHININ, AP / NTB scanpix

Frykten for en krig

Hjemmeleksene til 10-åringene i St. Petersburg ble en av de mest diskuterte og delte sakene i Russland denne uken.

Foreldre i flere andre byer har også reagert kraftig på den patriotiske skoleoppgaven, og flere av de største russiske avisene har fulgt opp saken.

– Vi forstår at denne skoleoppgaven kan gjøre noen barn triste, på samme måte som de kan bli rørt av historier om den store patriotiske fedrelandskrigen, blokaden av Leningrad og andre tragiske hendelser i vårt lands historie, svarte skolemyndighetene i St. Petersburg, ifølge Ria Novosti.

– Men barn må lære Russlands historie.

– Dette er å forberede russiske skolebarn på krig, mente sjefredaktøren i Russlands største radiostasjon Govorit Moskva, Sergej Dorenko.

Nettopp det er en viktig hensikt med den nye militærpatriotiske opplæringen til skolebarna, viser lærerplanen.

Det russiske forsvarsdepartementet

Fakta: Militærpatriotisk læreplan for skolen Ifølge lærerplanen for russiske skoler er «hovedhensikten med militærpatriotisk utdannelse å styrke elevenes evne til å forsvare fedrelandet, forberede dem på tjeneste i den russiske føderasjons væpnedes styrker, trene dem i grunnleggende militær kunnskap, og gi dem eksempler på mot og heroisme i vårt folk.». Elevene skal: 1. Gjennomføre temakvelder for Dagene for militær ære, Dagen for Fedrelandets forsvarere og Seiersdagen. 2. Lage veggaviser og plakater om et militært tema, møte krigsveteraner. 3. Lage utstilling om temaet «I hellig tjeneste – å tjene Moderlandet». 4. I samarbeid med regionens militærkommissariat gjennomføre militærtrening for alle gutter i 10. klasse. 5. Delta i sportskonkurranser i militære idretter. 6. Konkurranse om «beste bilde» og «beste stil» om militærpatriotiske temaer. 7. Arrangere amatørkonsert med militærpatriotiske sanger. 8. Gjennomgå kurs i sikkerhetstiltak og sivilforsvar. Kilde: Læreplan for skoler i Moskva-regionen.

EDUARD KORNIYENKO, Reuters / NTB scanpix

SERGEI KARPUKHIN, Reuters / NTB scanpix

Putins barnehær vokser

Den militærpatriotiske opplæringen gir resultater.

Det gir seg blant annet utslag i at Putins nye ungdomshær, Junarmija, vokser kraftig, og den har nå 270.000 medlemmer. Barnesoldatene deltar ved en rekke offentlige arrangementer og får massiv PR på statlig TV.

– Neste år vil denne patriotiske bevegelsen være representert ved alle russiske skoler, sier sjefen for militærpolitisk avdeling i det russiske forsvaret, Andrej Kartapolov, til russiske medier.

I 2010 så bare 22 prosent av russerne på en jobb i militæret som prestisjefylt. Nå er det økt til 60 prosent, ifølge målingsinstituttet FOM.

Russeres tiltro til militæret har også økt kraftig.

Fra 2012 til 2018 har andelen russere som sier de har full tillit de væpnede styrkene, økt fra 39 til 66 prosent, viser målinger fra Levada-senteret.

DMITRI LOVETSKY, AP / NTB scanpix

Alle skoleelever i Russland har de siste 10–15 årene tatt i bruk nye skolebøker laget i samsvar med krav fra Kreml om mer patriotisk opplæring av elevene.

Skolebøkene er sjekket og godkjent av både Kreml og den russiskortodokse kirken.

VADIM GHIRDA, AP / NTB scanpix

DMITRI LOVETSKY, AP / NTB scanpix

Slik svarte moren skolen

Olga Fedortsjenko bestemte seg for å lage et eget «frontbrev», som var ganske annerledes enn læreren forventet:

«Pappa, hvorfor må du egentlig krige? Kom tilbake til oss! Vi er alle hjemme og har det bra!

Hva skal vi med dette? Vi må gå på skole, mamma må jobbe og oppdra oss alene. Jeg hater de menneskene som startet denne krigen».

DMITRI LOVETSKY, AP / NTB scanpix

Selv om hun er blitt utskjelt på internett, har saken også fått følger. En av lærebokforfatterne har sagt at oppgaven med å sende brev til fronten kan bli tatt ut i neste utgave av lærerboken.

– De fleste på sosiale medier er jo negative, men slik er det jo alltid på internett. Jeg er glad over at mitt innlegg har skapt en så stor debatt.

– Hva tror du er årsaken?

– Jeg tror dessverre det har med hva som skjer på Krim og i Ukraina og frykten for krig, sier Fedortsjenko.

– Men dette er jo ikke noe nytt?

– Jo, med de siste dagene har det vært ekstra mange negative og forferdelige nyheter med krigsskip som skyter, unntakstilstand og arresterte sjømenn. Da øker frykten for krig.

SPUTNIK / SCANPIX

– En hel generasjon er vokst opp slik

«Våre barns verden blir militarisert. Barna forberedes til fremtiden slik våre myndigheter ser det», mener avisen Vedomosti.

«Det er altfor sent å klage. Å kjempe mot denne krigskulten nå, blir som å kjempe mot samfunnet», oppsummerer kommentatoren Oleg Kasjin i avisen Republic pessimistisk.

EDUARD KORNIYENKO, Reuters / NTB scanpix

Han viser til at unge russere er oppdratt til å tro at det er helt normalt å gå med bilder av døde forfedre i 9. mai-paraden «Det udødelige regimentet», ha den oransje-svarte militærordenen St. Georg-sløyfen på barnevognen eller sette klistremerket «Vi kan gjøre det en gang til!» på bilen.

«Vi kunne klaget for 15 år siden, men nå er en hel generasjon vokst opp med dette. For dem er Putins seierskultus udiskuterbar og urokkelig», hevder Kasjin.