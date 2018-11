Se debatten i Underhuset direkte i video-vinduet over.

I formiddag kom Theresa May til Underhuset for å legge frem fremforhandlede avtalen med EU. Det skjedde etter en morgen der en av hennes mest sentrale kolleger hadde kastet kortene og pundet stupte.

May innrømmet i Underhuset at det hadde vært en frustrerende prosess og at det ikke fantes noen plan for utmeldelsen da hun overtok roret. Hun fikk regjeringen med på avtalen i går kveld. Men hun få hard medfart i Underhuset og sterk kritikk fra egne partifeller. Ifølge Sky News skal flere av de mest euroskeptiske toryene møtes før klokken 14 for å finne ut hva de skal gjøre.

May sier at avtalen hun har forhandlet frem er god for Storbritannia, men har kun fått støtte fra en håndfull i Underhuset.

Splittelsen i regjeringen har allerede kommet til overflaten.

Tre ministere har gått i morgentimene torsdag. En av dem er brexit-minister Dominic Raab trekker seg. Dette en en tungvekter i regjeringen og britiske kommentatorer spør nå om dette kan sette i gang et ras av oppsigelser.

Alastair Grant / NTB SCANPIX

Han skriver på Twitter at han ikke har samvittighet til å gå med på vilkårene i den foreslåtte skilsmisseavtalen. Som statsråd med ansvar for Storbritannias utmeldelse av EU, har han vært svært sentral i forhandlingene. Likevel trekker han seg altså.

– Ingen demokratisk nasjon har noensinne gått med på å bli bundet til et så utstrakt regime, påført utenfra uten noen demokratisk kontroll over lovene som skal anvendes, og uten mulighet til å bestemme seg for å tre ut av ordningen, advarer Raab i oppsigelsesbrevet.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018

Henger du med? Her er kort hva som har skjedd:

EUs og Storbritannias forhandlere ble enige om en skilmisseavtale tirsdag. Den forteller hva som vil skje når Storbritannia forlater EU i mars neste år.

I går hadde den britiske regjeringen et meget opphetet møte om avtalen. Theresa May fikk et flertall med seg, men 11 statsråder var uenige.

Torsdag morgen har flere statsråder og statssekretærer sagt opp. De mener avtalen er for dårlig for britene.

Og her en listen over ministre som har trukket seg:

Dominic Raab, brexitminister

Suella Braverman, junior brexitminister

Ester McVey, arbeidsminister

Shailesh Vara, Nord-Irland-minister

Utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan

REUTERS/NTB SCANPIX

Sort belte i karate

Raab kjempet på brexit-siden under folkeavstemningen og er sterkt tilhenger av av Storbritannia skal ut av EU. Likevel har han hatt rollen som Theresa Mays forlengede arm og kompromissmaker i forhandlingene i Brussel. Raab har forøvrig sort belte i karate.

Eric Vidal/ Reuters/ NTB scanpic

Fakta: Disse har ledet brexit-laget i forhandlingene 1. Sjefforhandler Dominic Raab: En tidligere ambisiøs regjeringsadvokat med svart belte i karate. Han var tidligere stabssjef for David Davis, brexit-ministeren som trakk seg i sommer. Han er en ihuga brexiter. 2. Olly Robbins: Er Theresa Mays nærmeste personlige rådgiver og jobber ved Statsministerens kontor. Han har jobbet som toppbyråkrat for alle de siste statsministrene i Storbritannia, Tony Blair, Gordon Brown og David Cameron. 3. Tim Barrow: Toppdiplomaten som har erfaring både fra Europa og Russland. Storbritannias ambassadør i Moskva fra 2011–2015. Snakker russisk flytende. Nå Storbritannias ambassadør til EU. 4. Sarah Healey: Studerte historie og politikk i Oxford og ved London School of Economics. Lynende intelligent og hjernen i teamet. Vunnet kunnskapskonkurranser på TV.

Fakta: Disse har ledet EU-laget i forhandlingene 1. Sjefforhandler Michel Barnier: Tidligere fransk Europa-minister og en kort periode utenriksminister. Representerer det franske Gaullist-partiet. Har vært EU kommissær for indre marked og senere for regional politikk. Mest kjent for å ha arrangert vinter- OL i Albertville i 1992 sammen med alpinisten Jean Claude-Kelly. Høy stjerne i Brussel og kandidat til å overta som president i Kommisjonen. 2. Sabine Weyand: Tysk EU-byråkrat og omtalt som en av Kommisjonens «best and brightest». Studerte på Cambridge på 80-tallet og kjenner britene godt. Har vært karrierebyråkrat i Brussel i over 20 år. 3. Donald Tusk: Polakken Donald Tusk er president i Det Europeiske Rådet og har som sitt hovedmål å holde de 27 EU-landene samlet og happy. Tusk vokste opp i Gdansk og var aktiv i fagbevegelsen Solidaritet da han studerte historie på Universitetet i Gdansk. 3. Didier Seeuws: 51 år gammel teknokrat fra Gent i Belgia. Seeuws var sentral i de knalltøffe gjeldsforhandlingene med Hellas, og han nyter stor respekt for den jobben. Han har også vært pressetalsmann for Guy Verhofstadt, tidligere belgisk statsminister.

Bare minutter etter at Raabs oppsigelse ble kjent, falt pundet på børsen.

I oppsigelsen til statsminister Theresa May skriver Raab at det er to grunner til at han ikke kan gå god for den avtalen som EU og Storbritannia er blitt enige om: Det ene er ordningen som er laget i Nord-Irland, for å hindre at det blir en ordinær grense mellom de to delen av øya. Raab mener særordningen for Nord-Irland setter Storbritannias «integritet» i fare.

Han mener også at britene ikke har god nok kontroll på hvordan de skal komme seg ut av de overgangsordningene som de nå er blitt enige om. Han mener at EU i praksis har vetorett over Storbritannia.

I forslaget som er lagt frem, bli britenen i praksis værende i EUs tollunion inntil de finner en annen varig løsning.

Det er ikke mange månedene siden Raab tok over som brexit-minister. Det gjorde han etter at hans forgjenger David Davis gikk av i protest mot det forrige forslaget til avtale mellom EU og Storbritannia, den såkalte Checkers-avtalen.

Matt Dunham / AP/NTB Scanpix

Dramatisk møte

Avgangene torsdag morgen skjer dagen etter et maratonmøte i den britiske regjeringen. Tirsdag kveld ble det klart at EU og Storbritannia hadde blitt enige om et utkast til en skilsmisseavtale. I møtet i statsministerboligen Downing Street 10 i går ettermiddag diskuterte regjeringen avtalen.

Først ved 20-tiden norsk tid kom Theresa May ut og sa at hun hadde fått regjeringens støtte til utkastet. Men senere på kvelden ble det klart at flere av regjeringsmedlemmene var uenig. Hun får også kritikk fra den nord-irske partiet DUP, som er del av det parlamentariske grunnlaget til regjeringen hennes.

If May loses three Cabinet ministers this morning then is it credible to think she can keep her deal, and keep her job? — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 15, 2018

EU har alt varslet at det vil bli et ekstraordinært EU-toppmøte om skilsmisseavtalen 25. november. Men spørsmålet som nå stilles i London er hvorvidt Theresa May har nok støtte til å inngå en slik avtale, og om Raabs avgang vil ha en domino-effekt, skriver BBC.

– Hvis May mister tre minister på en morgen, er det sannsynlig at hun kan holde på avtalen og på jobben? spør politisk redaktør Laura Kuenssberg i BBC.

Financial Times` kommentator Martin Wolf oppsummerer situasjonen slik: Theresa May har klart å forene et splittet land. «Alle er enige om en ting: Avtalen er skrekkelig.»