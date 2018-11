Minst seks israelere er såret i mandagens rakettangrep, som ser ut til å være et hevnangrep fra palestinsk side, dagen etter at en seks palestinere og en israelsk offiser ble drept i en israelsk operasjon på Gazastripen.

Rundt 200 raketter ble avfyrt fra Gazastripen mot Israel, skriver Haaretz og The Jerusalem Post mandag.

Det israelske forsvaret iverksatte luftangrep mot mål på Gazastripen etter rakettangrepet. Ifølge helsemyndighetene i Gaza by er tre sivile palestinere drept og fem såret i israelske luftangrep.

På israelsk side er minst sju personer såret i de palestinske angrepene. Tre av de sårede ble truffet av splinter i byen Sderot. Raketter traff flere bolighus i de israelske byene Ashkelon og Netivot.

Buss truffet

En buss ble også truffet av det som skal være en bombekastergranat fra palestinsk side. En 19 år gammel mann ble kritisk såret i angrepet mot bussen i Sha'ar Hanegev nær Sderot, ifølge helsepersonell. Tenåringen ble fraktet til sykehus i Beer Sheva, sammen med bussjåføren, som var i sjokk. Bussen var imidlertid tom da den ble truffet, ifølge lokale medier.

Forsvaret aktiverte det israelske luftforsvarssystemet Iron Dome. Rundt 60 av de 200 rakettene ble skutt ned. Resten gikk gjennom systemet og slo for det meste ned over åpne områder. De fleste av dem havnet på israelske områder nær Gazastripen, men alarmen gikk også i Ashkelon, Beer Sheva og så langt unna som i israelske områder nær Dødehavet. En rakett traff en gassrørledning i Sderot.

Innbyggerne i en rekke israelske lokalsamfunn ble mandag ettermiddag bedt om å holde seg innendørs, og i Ashkelon åpnet lokale myndigheter tilfluktsrom.

Truer med eskalering

Hamas, som styrer Gazastripen, og gruppen Islamsk jihad uttalte at de sto bak rakettbeskytningen mandag ettermiddag.

I en felles uttalelse advarer palestinske fraksjoner Israel.

– Hvis Israels aggresjon fortsetter som svar på rakettangrepet, som var et svar på gårsdagens angrep i Khan Younis, kommer de palestinske fraksjonene til å eskalere rakettangrepene og rekkevidden av dem inn i Israel, heter det i uttalelsen.

Ifølge IDF rammet de israelske styrkene over 70 mål tilhørende Hamas og Islamsk jihad på Gazastripen som svar på rakettangrepet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa under et besøk i IDFs hovedkvarter i Tel Aviv at han vurderer å utvide angrepene mot Gazastripen. Også forsvarsminister Avigdor Lieberman og flere forsvarstopper var til stede i hovedkvarteret.

Iseralsk operasjon

Mandag protesterte tusenvis av sørgende palestinere og lovet hevn etter den israelske aksjonen i Khan Younis på Gazastripen søndag. Palestinske myndigheter opplyser at minst seks palestinere ble drept, blant dem et høytstående medlem i Hamas' væpnede gren. Hamas sier alle seks var Hamas-medlemmer.

En 41 år gammel israelsk offiser ble også drept i angrepet, mens en annen israeler ble såret.

I tillegg ble sju personer såret i den samme skuddvekslingen. Kilder i Røde Kors bekrefter at flere ble drept.