Kraftig jordskjelv ved Ny-Caledonia

Varselet fra det amerikanske tsunamivarslingstjenesten gjelder både den franske øygruppen og nabolandet Vanuatu.

Jordskjelvet inntraff klokken 15.18 lokal tid (klokken 5.18 norsk tid) cirka 15 mil øst-sørøst for øya Maré i øygruppen Loyautéøyene. Skjelvets sentrum lå 10 kilometer under bakken, opplyser USAs jordskjelvsenter. Det ble også målt et skjelv med styrke 6 i samme område noen minutter tidligere.

Ny-Caledonia er et fransk territorium, som for en måned siden stemte nei til full løsrivelse fra Frankrike.