Verdenslederne smilte under G20-møtets første dag. Men bak bildene ligger det minst seks dype konflikter.

Stemningen var tilsynelatende avslappet da lederne for verdens største økonomier møttes til felles fotografering før det to dager lange toppmøtet i Buenos Aires fredag.

Men etter at Trump forlot G7-møtet i juni uten å ha skrevet under på møtets felles slutterklæring, er det mye som står på spill for å bevare det internasjonale økonomiske samarbeidet.

Verdenslederne må gjennom flere vanskelige spørsmål, skal toppmøtet få et positivt utfall.

Dette er noen av utfordringene som kan bli mest krevende:

1. Vladimir Putin må svare for sin utenrikspolitikk

Gjensynet mellom Putin eller Trump under fotoseansen i Buenos Aires var ikke utpreget hjertelig.

Trump skulle egentlig treffe Russlands leder under G20-møtet, for første gang siden det kontroversielle møtet mellom de to i Finland i juli. Men torsdag skrev Trump på Twitter at han ikke ville gjennomføre møtet likevel, på grunn av konflikten med Ukraina.

Kritikken mot Russlands oppførsel i utlandet blusset opp igjen i forrige uke, da russiske skip skjøt og tok kontroll over tre ukrainske fartøy i Svartehavet.

Samtidig knyttes det spenning til Putins samtale med Theresa May. Det blir første gang de to møtes ansikt til ansikt siden novitsjok-forgiftningene i Salisbury tidligere i år.

2. Kronprins Mohammed bin Salman må forsvare seg mot drapsanklagene

Putin virket imidlertid langt mer fornøyd med å se G20-toppmøtets mest kontroversielle deltager: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Han anklages av mange for å stå bak drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i oktober.

Flere menneskerettighetsgrupper har krevd at argentinske myndigheter må arrestere kronprinsen mens han er i Buenos Aires.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa fredag til kronprinsen at Europa krever internasjonal etterforskning av drapet.

Fakta: Disse er til stede under G20-toppmøtet Argentina

Australia

Brazil

Canada

EUs ledere

Frankrike

India

Indonesia

Italia

Japan

Kina

Mexico

Russland

Saudi-Arabia

Sør-Afrika

Sør-Korea

Tyrkia

Tyskland

Storbritannia

USA I år har Argentina invitert Chile og Nederland til å være observatører, og delegater fra Rwanda, Singapore, Senegal og Jamaica er også i Buenos Aires for å representere sine regioner. I tillegg deltar lederne av internasjonale institusjoner som FN, IMF og Verdensbanken på toppmøtet.

3. Theresa May må selge sin nye brexit-avtale

Donald Trump og Theresa May hadde på sin side en tilsynelatende vennlig tone da de satt seg ved forhandlingsbordet fredag ettermiddag.

Hvordan de to landene skal drive handel fremover er imidlertid fortsatt et åpent spørsmål. Trump har allerede sagt at skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU kan skade handelen mellom USA og Storbritannia.

Under G20-møtet er det ventet at May vil forsøke å overbevise verdenslederne om at brexitavtalen vil være stimulerende også for verdensøkonomien.

4. Justin Trudeau og Enrique Peña Nieto må svelge USAs retorikk

Etter en lang og bitter reforhandling av NAFTA-avtalen, la Trump omsider en vennlig hånd på skuldrene til Mexicos president Enrique Peña Nieto og Canadas statsminister Justin Trudeau før G20-møtet begynte fredag.

Men om den vennlige innstillingen er gjensidig, gjenstår å se. Både Peña Nieto og Trudeau har måttet svelge flere nedsettende utspill fra den amerikanske administrasjonen siden Trump ble innsatt.

Mens presidenten har kalt mexicanske immigranter for voldtektsmenn, har rådgiverne hans beskyldt Trudeau for å «dolke USA i ryggen».

5. Emmanuel Macron må redde forholdet til Trump

Emmanuel Macron forsøkte seg på en kameratslig fleip med den amerikanske presidenten under fellesfotograferingen fredag, men mye kan tyde på at deres «bromance» er over.

Etter 100-årsmarkeringen av første verdenskrig i november, gikk en fornærmet Trump hardt ut mot Macron på Twitter. Presidenten mente Macron ønsket å bygge en europeisk hær for å beskytte kontinentet mot USA, Kina og Russland.

«Veldig fornærmende», skrev Trump.

6. Førstedamene må holde fasaden

Mens verdens maktmenn møttes til samtaler, poserte førstedamene på trappen til Villa Ocampo-museet i Buenos Aires.

Der minglet blant annet Melania Trump med den kinesiske presidentens kone, Peng Liyuan, før mennene deres skal møtes lørdag kveld.

Stor spenning er knyttet til det som kan bli en svært beklemt middag mellom Trump og Xi Jinping, der handelskrigen blir det viktigste punkt på agendaen.

Hverken Angela Merkel eller Theresa Mays ektemenn var for øvrig å se på konetreffet.