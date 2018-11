I søksmålet heter det at Acostas og CNNs rettigheter i tråd med det første og femte grunnlovstillegg er brutt. Her er blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet nedfelt.

Kanalen krever at Acosta igjen får tilgang til Det hvite hus.

Utestengelsen skjedde etter en pressekonferanse 7. november, der CNN-journalisten nektet å gi fra seg mikrofonen etter å ha stilt kritiske spørmål om migrantene som er på vei mot grensen til USA.